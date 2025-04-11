爬山參拜vs.戲劇巡禮！新北推2條祈福專車　限量文創禮搶兌

▲新北祈福列車11日再度推出2條全新祈福路線：「肌肉發達路」與「劇迷朝聖路」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北祈福列車今（11日）再度推出2條全新祈福路線:「肌肉發達路」與「劇迷朝聖路」。其中，編號為783(去爬山)「肌肉發達路」列車，主打沿線7間鄰近登山步道的廟宇，讓信眾前往參拜也能鍛鍊體力。而編號666「劇迷朝聖路」列車則精選6處經典戲劇拍攝場景，象徵著影迷追劇之路順風順水、六六大順，體驗劇情角色。民眾只需加入官方LINE完成指定任務，即有機會兌換限量專屬文創好禮。

「肌肉發達路」推薦廟宇分別為土城承天禪寺、五股觀音山妙雲寺、坪林協德宮、貢寮德心宮、深坑鎮南宮、瑞芳青雲殿、鶯歌碧龍宮。其中不僅坪林協德宮與全台最長3.9公里的觀魚步道相鄰，深坑鎮南宮旁更有登山石步道約384階。民政局更特別邀請馬拉松冠軍周庭印、清潔隊美少女鄭若琳及民政局長林耀長，一起挑戰位於鶯歌碧龍宮旁，全長2.1公里的孫龍步道，想看三位在祈福之旅中的趣事影片可鎖定民政局臉書。

▲783去爬山「肌肉發達路」列車，主打沿線7間鄰近登山步道的廟宇，讓信眾前往參拜也能鍛鍊體力。

「劇迷朝聖路」精選多座曾出現在戲劇中的新北廟宇，帶領民眾走訪戲劇取景地，感受熟悉的劇中場景。像是汐止的濟德宮，因《通靈少女》而聲名大噪；永和南清宮則是台劇《模仿犯》的拍攝地；坪林保坪宮曾作為電影《大顯神威》場景；新莊的保元宮、地藏庵及三芝北海聖雲宮，也都曾被劇組選為取景地點。透過這些路線，讓民眾在參拜的同時，也能重溫影劇回憶。

民政局補充，因列車造型吸睛又搶手，即日起只要前往民政局臉書專頁「新北民政保平安」完成指定任務，也有機會抽中限量祈福列車，歡迎大家把握機會，安排一趟結合參拜與旅遊的輕旅行。更多廟宇路線與活動詳情，請至「新北祈福列車」官方LINE帳號查詢。

▲即日起只要前往民政局臉書專頁「新北民政保平安」完成指定任務，也有機會抽中限量祈福列車。

▲民眾可參考推薦路線，祈福、賞美景，讓參拜行程增添樂趣。