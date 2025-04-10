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扁平足免役近10年達3000人！　新北籲中央檢討服役標準

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲根據新北市民政局統計，過去10年來，新北市有2955人因扁平足免役。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

藝人王大陸日前疑似以假病歷逃避兵役，引發社會熱議。根據新北市民政局統計，過去10年來，新北市因身高體重免役者近3萬人，服補充兵者超過6000人；另有2955人因扁平足免役，另有2882人僅服補充兵，等於約有近6000名役男未參與完整役期。不過，扁平足的判定標準長期備受爭議，新北市政府呼籲中央檢討相關規定，以維護服役制度的公平性。

王大陸逃兵爭議讓外界關注台灣兵役制度。依《兵役法》規定，若役男被診斷為扁平足，依據足部彎曲角度的嚴重程度，可獲判免役，或僅需服12天補充兵。主因是扁平足患者無法長時間行走或站立，容易在行軍過程中產生腳部疼痛與疲勞，難以負荷軍中高強度體能訓練，因此被視為服役障礙之一。

新北市民政局表示，近10年來非常備役體位排行，前5大依序為身高體重、視力、畸形足、智能偏低及自閉症，其中因身高體重免疫的人數也是年年榜首。

有民眾質疑，早年即使患有扁平足仍須服役，且不少人順利完成2至3年兵役，並無不適；反觀現行制度中，役男服役時間縮短至4個月至1年，卻因扁平足獲免役或僅服補充兵，甚至在生活中仍能參加全馬、半馬，讓人對兵役公平性感到疑慮。

此外，也有聲音質疑「身高體重」長年列居免役主因之一。由於入營前的複檢與初次體檢時間間隔短，讓部分役男為求免役，不惜以極端手段影響自身健康，規避兵役。

對此，新北兵役徵集科科長吳麗玉表示，部分扁平足役男日常生活表現與常人無異，甚至能完成馬拉松賽事。她呼籲中央重新檢討認定標準，避免條件過於寬鬆，影響役男間的服役公平性。

▼ 104年至114年3月前5大非常備役體位排行 。（圖／新北市政府民政局提供）

▲▼ 104年至114年3月前5大非常備役體位排行 。（圖／新北市政府民政局提供）

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