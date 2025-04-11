　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

侯友宜也按讚！新北金山國小藝術之光　市長親筆回信鼓勵

▲新北金山國小藝術之光。（圖／新北市金山國小提供）

▲賀年卡創作者陳楷叡同學收到侯市長回信。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一年一度的「童樂節」熱鬧登場，金山國小的學生們不僅在校園體驗豐富的學習闖關活動，更透過藝術創作展現驚人創意。孩子們將對家鄉的熱愛轉化為獨特藝術作品，這些作品不僅在全國美展中脫穎而出，更成功連結國際，讓世界看見新北學子的無限潛力。

六年級學生陳楷叡以平面設計作品《蹦火仔》榮獲「2022學年度全國學生美術比賽特優」，這件作品生動呈現金山特有的傳統捕魚文化。校方特別將這幅作品製作成賀年卡，分享給全校師生、親友及國際姊妹校。陳楷叡更主動將作品寄給侯友宜市長，獲得市長親筆回信肯定。這位多才多藝的學生不僅是藝術好手，更是田徑健將，還擅長將運動經歷融入說故事比賽，堪稱全方位的「說故事高手」。

▲新北金山國小藝術之光。（圖／新北市金山國小提供）

▲感恩萬用卡創作者陳秉希同學。

五年級陳秉希的作品《牽罟》同樣在全國學生美術比賽中表現亮眼。這幅作品細膩描繪台灣漁村傳統捕魚技藝，傳遞「眾人合力，成就大事」的團結精神。校方將其製作成萬用卡，印上溫馨字句：「牽罟同心匯聚大愛、感恩相伴共創幸福、金山國小因您更好」，藉此向師長、社區鄉親及各界支持者表達感恩。

二年級徐巧蓉則以「團結共融，放眼國際」為理念，在學校127周年校慶紀念T恤LOGO設計比賽中奪冠。她巧妙融入師生手牽手意象，象徵全校凝聚向心力，攜手邁向未來。

金山國小校長楊智先表示，這些創意成果展現學校長期推動多元展能教育、深耕在地文化的成效。孩子們用創意述說家鄉故事，不僅彰顯金山文化魅力與百年老校活力，更為自己開啟與世界對話的窗口。在這個童樂節期間，金山國小用實際行動證明：創意不只是比賽亮點，更是孩子們勇敢走向社會、連結世界的起點。

▲新北金山國小藝術之光。（圖／新北市金山國小提供）

▲寒假期間一起至郵局寄賀年卡。

▲新北金山國小藝術之光。（圖／新北市金山國小提供）

▲校慶紀念衫創作者徐巧蓉同學。

【更多新聞】

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

►半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

►安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

►阿北喝超醉！停車場撞牆還「狂催油門」燒胎　濃煙灌滿大樓

►愛心發票被盜領101萬　基隆創世：兌獎不再經手志工

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭哲敏2億交保多次靠近機場海岸　火速拘提羈押
快訊／大陸輸美貨已少掉七成且續減　東南亞國家補不了大陸貨的缺
47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比
殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普
出租套房縱火1死　隔2天又發現一具女焦屍
中國準備進行核彈級報復！傳習近平拍板「拋售美債」　專家曝下場
到摩鐵比較好工作！已婚科長強摸女下屬　記兩大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

建築減碳到營運節能　中醫大附醫榮獲2025建築永續獎3大獎

侯友宜也按讚！新北金山國小藝術之光　市長親筆回信鼓勵

麥寮電廠3燃煤機組年底停止運轉　2030改天然氣供電

陳亭妃獲公督盟、口袋國會雙評鑑肯定　持續為民監督拚經濟顧民生

屏東市2大百貨推優惠活動　草地音樂節+購物節同時開跑

深化技術人才培育　崑大舉辦「台菲CHED暨大學校長論壇」

恆春警分局建民所+墾丁所長異動　江俊賢+楊昱謙布達就職

屏東優質金鑽鳳梨評鑑出爐　潘琮詠奪冠.‥林舜英甜度稱霸

林園鳳芸宮海巡安平會香2天活動圓滿　黃偉哲親為各神明獻饌洗塵

齊心培育國軍優質專業人才　嘉藥與飛行訓練指揮部締結策略聯盟　

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

建築減碳到營運節能　中醫大附醫榮獲2025建築永續獎3大獎

侯友宜也按讚！新北金山國小藝術之光　市長親筆回信鼓勵

麥寮電廠3燃煤機組年底停止運轉　2030改天然氣供電

陳亭妃獲公督盟、口袋國會雙評鑑肯定　持續為民監督拚經濟顧民生

屏東市2大百貨推優惠活動　草地音樂節+購物節同時開跑

深化技術人才培育　崑大舉辦「台菲CHED暨大學校長論壇」

恆春警分局建民所+墾丁所長異動　江俊賢+楊昱謙布達就職

屏東優質金鑽鳳梨評鑑出爐　潘琮詠奪冠.‥林舜英甜度稱霸

林園鳳芸宮海巡安平會香2天活動圓滿　黃偉哲親為各神明獻饌洗塵

齊心培育國軍優質專業人才　嘉藥與飛行訓練指揮部締結策略聯盟　

習近平晤西班牙首相　「首次」對川普政策表態：打關稅戰沒有贏家

虎科大學輔中心蛻變亮相　斥資逾300萬元打造療癒諮商空間

屏東民眾急需貸款...誤信臉書銀行「點點貸」　落入貸款詐騙陷阱

沈文程曝選空軍超狂原因　理由讓胡瓜超傻眼

18歲馬國男來台觀光卻當車手　第一天上工就被眼尖休假警抓了

籌車禍賠償金！他半小時白嫖2小模　搶錢還無套內射...重判15年

建築減碳到營運節能　中醫大附醫榮獲2025建築永續獎3大獎

法新社：巴拿馬簽署協議　允許美軍駐紮「運河沿岸設施」

日調酒師南雲主于三「玉露馬丁尼」酒譜公開　從和食文化打造全新飲品體驗

經期胸部悶脹不適？7步驟按摩手技讓妳放鬆又美胸

【泰格與雪兒】控制狂男友

地方熱門新聞

全大運聖火抵中大　預告115年運動盛事在桃園

8旬翁病弱靠內視鏡黏膜下剝離術免挨刀克服胃癌

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

國際口足畫家楊恩典作品於日月潭畔開展

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

資深童軍林呈達代表南投縣接受全國優秀青年表揚

中央補助縮水　台東縣府部署預算因應對策

獨居長者用火不慎引火災南消籲防火記口訣火災危險杜絕

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

台鹽志工隊響應世界地球日！健走打掃與社區共護環保

城鎮韌性演習連江登場　模擬兩岸軍事威脅升溫

美重稅掀全球市場重整台灣切入市場、重塑競爭地位開新機

台南市參訪新加坡長照服務與智慧健康設施

台南永龍建設捐贈南消小型水箱消防車

更多熱門

相關新聞

2025年台南古蹟紀念商品徵選徵件開跑！

2025年台南古蹟紀念商品徵選徵件開跑！

為推動文化創意產業發展，並建立文創商品進駐古蹟通路的公平、公開選拔機制，台南市文化局今年再度舉辦「文創商品徵件活動」，11日起至5月23日止，邀請全國設計師、創作者與文創品牌踴躍報名參加，透過創意設計，為台南深厚的文化底蘊注入新生命，同時搶佔古蹟賣店通路，讓作品與歷史風華同行。

五股環保藝術公園新地標　跨河景觀橋8月底完工

五股環保藝術公園新地標　跨河景觀橋8月底完工

扁平足免役近10年達3000人！　新北籲中央檢討服役標準

扁平足免役近10年達3000人！　新北籲中央檢討服役標準

綠新北黨工涉共諜案　藍議員諷：全黨應簽「我不是共諜」具結自清

綠新北黨工涉共諜案　藍議員諷：全黨應簽「我不是共諜」具結自清

快訊／桃園市、新北市4區淹水警戒　3地列一級

快訊／桃園市、新北市4區淹水警戒　3地列一級

關鍵字：

新北金山國小藝術創意美術

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面