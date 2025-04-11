侯友宜也按讚！新北金山國小藝術之光　市長親筆回信鼓勵

▲賀年卡創作者陳楷叡同學收到侯市長回信。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一年一度的「童樂節」熱鬧登場，金山國小的學生們不僅在校園體驗豐富的學習闖關活動，更透過藝術創作展現驚人創意。孩子們將對家鄉的熱愛轉化為獨特藝術作品，這些作品不僅在全國美展中脫穎而出，更成功連結國際，讓世界看見新北學子的無限潛力。

六年級學生陳楷叡以平面設計作品《蹦火仔》榮獲「2022學年度全國學生美術比賽特優」，這件作品生動呈現金山特有的傳統捕魚文化。校方特別將這幅作品製作成賀年卡，分享給全校師生、親友及國際姊妹校。陳楷叡更主動將作品寄給侯友宜市長，獲得市長親筆回信肯定。這位多才多藝的學生不僅是藝術好手，更是田徑健將，還擅長將運動經歷融入說故事比賽，堪稱全方位的「說故事高手」。

▲感恩萬用卡創作者陳秉希同學。

五年級陳秉希的作品《牽罟》同樣在全國學生美術比賽中表現亮眼。這幅作品細膩描繪台灣漁村傳統捕魚技藝，傳遞「眾人合力，成就大事」的團結精神。校方將其製作成萬用卡，印上溫馨字句：「牽罟同心匯聚大愛、感恩相伴共創幸福、金山國小因您更好」，藉此向師長、社區鄉親及各界支持者表達感恩。

二年級徐巧蓉則以「團結共融，放眼國際」為理念，在學校127周年校慶紀念T恤LOGO設計比賽中奪冠。她巧妙融入師生手牽手意象，象徵全校凝聚向心力，攜手邁向未來。

金山國小校長楊智先表示，這些創意成果展現學校長期推動多元展能教育、深耕在地文化的成效。孩子們用創意述說家鄉故事，不僅彰顯金山文化魅力與百年老校活力，更為自己開啟與世界對話的窗口。在這個童樂節期間，金山國小用實際行動證明：創意不只是比賽亮點，更是孩子們勇敢走向社會、連結世界的起點。

▲寒假期間一起至郵局寄賀年卡。

▲校慶紀念衫創作者徐巧蓉同學。