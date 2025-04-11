新北春日「四月雪」降臨　新店陽光運動公園流蘇花綻放

▲新店陽光運動公園流蘇花綻放，民眾可以坐在樹下乘涼，欣賞園區風光。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新店區陽光運動公園，流蘇樹枝頭近日陸續綻放細緻的小白花，遠望如皚皚白雪覆蓋在嫩綠枝葉上，彷彿大地鋪陳了一場「四月雪」的盛景，為園區帶來清新淡雅的春日氛圍，新北市政府高灘地工程管理處邀請市民朋友來河濱公園騎腳踏車賞花，感受視覺饗宴。

新北市高灘處表示，流蘇花每年約在3月至4月間綻放，因花色潔白如雪且成簇生長，宛如白雪覆蓋樹梢，因此有「四月雪」的美名。流蘇為臺灣原生種低海拔落葉性植物，細長花冠深裂向上綻放，形似古代仕女服飾上的流蘇，因而得名。

▲流蘇花瓣隨風飄揚，宛如畫作般灑落一地雪白。

近年來，陽光運動公園內的流蘇樹生長情況良好，兒童遊戲場及自行車道旁的綠地皆可欣賞到流蘇的芳姿。花季時，樹木換上潔白衣裳，清新素雅。其枝幹堅實耐風，喜愛通風且溫暖多濕的環境。花瓣隨風飄揚，宛如畫作般灑落一地雪白，白花與綠地相襯，駐足樹下拍照留念時，還能聞到淡雅幽香，令人流連忘返。

高灘處長黃裕斌表示，陽光運動公園遊憩設施豐富，雪白流蘇花旁即是新店熱門的共融兒童遊戲場，特色遊具配合園區地形起伏，打造出獨一無二的遊戲區。除此之外，歡迎散步或騎乘自行車行經陽光橋至親情河濱公園，「親子夢遊天地遊戲場」以繽紛馬卡龍色系打造11組兒童遊戲設施，春夏之際非常適合帶著大小朋友一同探索園區豐富的休憩設施，或是坐在流蘇樹下野餐乘涼，欣賞園區風光，都能在此盡情放鬆休憩。

▲細緻白花遠望如皚皚白雪覆蓋在嫩綠枝葉上。



陽光運動公園交通便利，目前正值流蘇花開花期，建議民眾把握花期，在休假期間安排一趟春日賞花之旅，漫步新北河濱，享受陽光運動公園悠閒自在的春日時光。

【陽光運動公園交通資訊】

1.搭乘大眾運輸工具

█ 捷運：搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園。

█ 公車：8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9線至陽光運動公園站下車後即可到達陽光運動公園。

2.自行開車前往

█ 國道1號：由圓山交流道下，接建國高架道路續行辛亥路，沿基隆路高架道至環河快速道路接續碧潭大橋、安業街行駛即可到達陽光運動公園。

█ 國道3號：(1)由新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路即可到達陽光運動公園。(2)由安坑交流道下，接安康路、安和路、安利街、安業街即可到達陽光運動公園。