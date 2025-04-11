報導中共對台軍演　街訪只取央視片段！《德國之聲》道歉

▲《德國之聲》報導中共對台軍演，卻被抓包內容使用《央視》在軍演前的採訪畫面。（圖／翻攝自 DW News YouTube）

圖文／鏡週刊

德國官方國際媒體《德國之聲》日前報導中共對台軍演，卻被發現內容有些採訪片段，竟是用中共官媒《央視》的畫面，3名受訪者論調與中共口徑一致，引發議論。外交部獲悉後，第一時間向《德國之聲》表達關切，《德國之聲》確認該報導引用不當，已刪除相關畫面，並發出道歉聲明。

中共本月1日在台海軍演，還表明目的就是要「遏止台獨」，恫嚇意味濃厚，週邊國家與歐美均表達關切，並且譴責中共升高區域緊張情勢的舉動。

臉書粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」發現，《德國之聲》在YouTube的新聞影片，談到中共軍演包圍台灣，主播先是提到歐盟譴責中國軍演升高緊張局勢、呼籲各方克制，並播出我國國防部長顧立雄的受訪畫面，隨後報導轉向「民眾的聲音」，畫面是台北101和台北街頭，但接著出現的3名受訪者，全是統派的立場和論調，都是在檢討台灣總統和兩岸關係，說小老百姓只想要和平安寧云云，最後再採訪位在紐約的亞洲政治分析家，分析目前台海現況。

該粉專坦言，3名受訪者都「剛好」表達統派立場的論調，其實也不會太意外，但後來無意間看到YouTube推播的《央視CGTN》影片，竟發現這個中共大外宣要統一台灣的影片，出現了上次《德國之聲》的3名受訪者，「連人帶言都一模一樣」。該粉專追查，《央視CGTN》的影片上傳時間是今年3月31日，但明明軍演是4月1日，懷疑這個街訪根本是被動了手腳的，《德國之聲》卻用這個片段來當作台灣民眾對軍演的看法，「根本就是惡意串謀」，呼籲眾人寫信至外交部表達抗議。

▲左為《德國之聲》的報導，畫面右上角有頻道Logo，右為《央視CGTN》在3/31上傳的影片，畫面右上角同樣也有頻道Logo，但受訪者和內容卻一模一樣。（圖／翻攝自臉書「Translation Matters 翻譯有要緊」）

外交部10日回應，他們關注此事後第一時間即向《德國之聲》台北辦公室表達關切，並查證相關情況，獲悉該新聞發布者並非駐台記者。《德國之聲》總部經台北辦公室通報後，確認該報導引用素材不當，已立即刪除該段「央視」畫面，並於報導下方聲明致歉。

外交部也強調，一向尊重新聞自由，並歡迎國際媒體派員駐台，深入瞭解我國國情及掌握我國民意。對於外媒未實地來台採訪，而不當截用中共官媒素材，偏離客觀公正立場，外交部深感遺憾並表示嚴正抗議。

《德國之聲》亦透過臉書粉專發出道歉聲明，「日前報導中因素材引用不當，造成觀眾的誤解與困擾。影片內容DW已經修正，並在原影片下說明，確保資訊的透明與完整。」並強調他們始終以中立、公正為原則，面對錯誤不會迴避、持續檢討改進，「此次內容並非由台北團隊製作，但我們一同承擔應有的責任，感謝大家的指正與支持。」



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