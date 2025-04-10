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史書華造謠遭判拘役60天　陳沂酸：被問哪一科「記得回答前科」

陳沂（右圖）酸史書華（左圖）是「前科」牙醫。（翻攝陳沂臉書、史書華臉書）

▲陳沂（右圖）酸史書華（左圖）是「前科」牙醫。（翻攝陳沂臉書、史書華臉書）

圖文／鏡週刊

親綠網紅牙醫史書華近來風波不斷，早前因外遇遭前妻告發，又因辦OMEGA名錶團購遭瑞士原廠提告侵權，昨（9日）再因昔日發文造謠，遭判兩項加重誹謗罪、拘役60天。對此，史書華死敵、網紅陳沂大酸：「以後人家問你是哪一科？記得回答，前科！」

陳沂昨在臉書發文：「盾牌牙醫史書華因造謠醫勞盟的劉立仁醫師，曾發表歧視原住民和女性言論，被提告誹謗。新北地方判決出爐，史書華被判兩個加重誹謗罪！」最後諷刺說：「以後人家問你是哪一科？記得回答，前科！」

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全案原由，史書華在2022年於臉書粉專發文，指控前醫勞盟同事、醫師劉立仁曾在2019年的時代力量黨員大會上發表歧視女性及原住民的言論，遭檢方起訴。新北地方法院9日裁定史書華涉及兩項加重誹謗罪，分別判處拘役30日與40日，合併執行60日，得易科罰金。可上訴。

檢方指出，史書華明知劉立仁並未在2019年的黨員大會中發表歧視言論，卻仍在2022年於臉書粉專「孟買春秋」留言，稱劉說過：「其實原住民住在山上很多都很有錢」「少數民族或女性應該靠他們能力就好」「我沒有歧視原住民，只是我覺得決策委員要依照能力」等語，同年2月再於自己的粉專發文重申相關言論，並透露遭劉提告。

案件進入審理後，史書華出庭否認犯罪，辯稱自己是誤認該言論為劉立仁所說，發言是出於對公共議題的討論。他強調，自己曾與劉共事，了解其作風，當時聽聞黨員大會有歧視言論，誤以為是劉說的，因此誤會。

檢方認為，史書華的發言是針對劉立仁的私德進行攻擊，並未涉及公共利益，即使主張公益，也缺乏查證。辯方則稱，史的發言原本是為了討論政黨保障名額制度，並非有意誹謗，即便認錯對象，法律上也應給予較寬容的查證義務標準。

法院則認為，史書華身為社群平台管理者，具相當社會影響力，應對言論內容負責；未經查證即發表具毀謗性的言論，造成他人名譽受損，加上網路傳播迅速，損害擴大，難以挽回，因此裁定兩罪合併執行拘役60日，得易科罰金。


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