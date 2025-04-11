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肯德基跨界聯名推出「炸雞牙膏」　開賣秒售罄

肯德基與口腔護理品牌推出「炸雞口味牙膏」，網路商店上架不久就馬上售罄。（翻攝畫面）

▲肯德基與口腔護理品牌推出「炸雞口味牙膏」，網路商店上架不久就馬上售罄。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

刷牙像是吃炸雞？美國知名速食連鎖店KFC肯德基與口腔護理品牌Hismile聯名，推出「炸雞口味牙膏」，創意十足讓許多炸雞狂熱者躍躍欲試，網路商店上架不久就馬上售罄。

根據Hismile網站，介紹這款牙膏靈感來自肯德基傳奇的「11種香料配方」，讓每天的刷牙時光，宛如咬下一口酥脆、火熱、多汁的肯德基原味炸雞，為日常口腔護理帶來前所未有的味覺衝擊。

沒在開玩笑！肯德基跨界聯名　推出「炸雞牙膏」開賣秒售罄

▲肯德基炸雞牙膏售價為13美元（約新台幣427元），聯名電動牙刷則是59美元（約新台幣1936元）。（翻攝KFC IG）

這款限量推出的「炸雞牙膏」，不僅氣味獨特，話題十足，更採用無氟配方，潔淨更升級，能持久維護口腔健康。

這款炸雞牙膏售價為13美元（約新台幣427元），聯名電動牙刷則是59美元（約新台幣1936元），組合套組（牙膏＋電動牙刷）則是72美元（約新台幣2363元），不過目前網站顯示已售罄，不知會不會補貨。


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