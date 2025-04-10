喬治王子暴風抽高　黏老爸威廉看足球「興奮到模糊」

▲威廉王子（右）帶兒子喬治（左）看足球，情緒激動。（圖／翻攝X@Football__Tweet）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，一家五口目前正在法國過春假。威廉9日帶著長子喬治王子（Prince George）現身巴黎，一起看歐洲冠軍聯賽8強阿斯頓維拉（Aston Villa）對巴黎聖日耳曼（PSG）的首回合比賽。11歲的喬治看起來長高不少，父子倆在觀眾席相當引人關注。

威廉9日帶著喬治到巴黎王子公園球場（Parc des Princes）看比賽，父子倆都熱愛足球，尤其阿斯頓維拉睽違43年首度晉級歐冠8強，對身為鐵粉的威廉而言意義非凡。他身穿所謂的「幸運裝」，在賽前與足球名將利麥考伊斯特（Ally McCoist）、里奧費迪南（Rio Ferdinand）寒暄，笑說這趟父子之行讓他保持鎮定，「避免陷入瘋狂的男孩之旅那樣」。

▲喬治看起來長高不少。（圖／翻攝X@RoyallyBelle_）

▲威廉帶喬治到巴黎看足球，共度父子時光。（圖／翻攝X@RobinLynnKing2）

比賽時，喬治看起來有些害羞，站在爸爸身邊，但當阿斯頓維拉率先破門時，父子倆激動擁抱、揮拳慶祝，但最終巴黎聖日耳曼強勢逆轉，以3比1獲得勝利。儘管支持的球隊沒有贏球，但威廉告訴英國《天空新聞》：「這是一件大事，我想讓喬治體驗一下這種在歐洲大賽中的作客氛圍。43年來我們都沒能走到這一步，我希望這不會是他唯一的一次經歷。」

威廉曾透露，自己從學生時期就支持阿斯頓維拉，當時他不願意隨波逐流做曼聯或切爾西的球迷，而是選擇一支排名在中間、但是更能帶來情緒起伏的球隊。他說：「當時有朋友是維拉球迷，我第一次看足總盃就是2000年博爾頓對上維拉，那場比賽的團結氣氛深深吸引了我。」

▲阿斯頓維拉進球當下，威廉和喬治相當興奮。（圖／翻攝X@RoyallyBelle_）

▲威廉開心抱著喬治慶祝。（圖／翻攝X@MattSunRoyal）

威廉還會花很多時間瀏覽球隊的線上論壇，跟其他球迷互動。甚至坦言自己對足球有些迷信，笑說：「如果球隊表現不好，我會在家裡到處走動，甚至讓孩子們換位置，希望改變比賽運氣。」熱愛足球的程度可見一斑。

喬治也繼承了爸爸的喜好，還有很多件阿斯頓維拉的球衣，還經常主動要求一起進場看比賽。威廉提到：「我沒有強迫孩子們一定要支持維拉，但我想他們或多或少會受到影響。當然，我也希望他們能找到屬於自己的球隊。」笑說其他教練似乎也在「招攬」他的孩子們，成為他們的球迷。

A big night in the Champions League under the lights. Not the result we wanted, but it's not over yet! Bring on the second leg at Villa Park! UTV@footballontnt pic.twitter.com/VgWUTfl2zY — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 9, 2025



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