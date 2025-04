喬治王子暴風抽高　黏老爸威廉看足球「興奮到模糊」

▲威廉王子(右)帶兒子喬治(左)看足球,情緒激動。(圖/翻攝X@Football__Tweet)

圖文/鏡週刊

英國威廉王子(Prince William)與妻子凱特王妃(Kate Middleton)育有3名子女,一家五口目前正在法國過春假。威廉9日帶著長子喬治王子(Prince George)現身巴黎,一起看歐洲冠軍聯賽8強阿斯頓維拉(Aston Villa)對巴黎聖日耳曼(PSG)的首回合比賽。11歲的喬治看起來長高不少,父子倆在觀眾席相當引人關注。

威廉9日帶著喬治到巴黎王子公園球場(Parc des Princes)看比賽,父子倆都熱愛足球,尤其阿斯頓維拉睽違43年首度晉級歐冠8強,對身為鐵粉的威廉而言意義非凡。他身穿所謂的「幸運裝」,在賽前與足球名將利麥考伊斯特(Ally McCoist)、里奧費迪南(Rio Ferdinand)寒暄,笑說這趟父子之行讓他保持鎮定,「避免陷入瘋狂的男孩之旅那樣」。

▲喬治看起來長高不少。(圖/翻攝X@RoyallyBelle_)

▲威廉帶喬治到巴黎看足球,共度父子時光。(圖/翻攝X@RobinLynnKing2)

比賽時,喬治看起來有些害羞,站在爸爸身邊,但當阿斯頓維拉率先破門時,父子倆激動擁抱、揮拳慶祝,但最終巴黎聖日耳曼強勢逆轉,以3比1獲得勝利。儘管支持的球隊沒有贏球,但威廉告訴英國《天空新聞》:「這是一件大事,我想讓喬治體驗一下這種在歐洲大賽中的作客氛圍。43年來我們都沒能走到這一步,我希望這不會是他唯一的一次經歷。」

威廉曾透露,自己從學生時期就支持阿斯頓維拉,當時他不願意隨波逐流做曼聯或切爾西的球迷,而是選擇一支排名在中間、但是更能帶來情緒起伏的球隊。他說:「當時有朋友是維拉球迷,我第一次看足總盃就是2000年博爾頓對上維拉,那場比賽的團結氣氛深深吸引了我。」

▲阿斯頓維拉進球當下,威廉和喬治相當興奮。(圖/翻攝X@RoyallyBelle_)

▲威廉開心抱著喬治慶祝。(圖/翻攝X@MattSunRoyal)

威廉還會花很多時間瀏覽球隊的線上論壇,跟其他球迷互動。甚至坦言自己對足球有些迷信,笑說:「如果球隊表現不好,我會在家裡到處走動,甚至讓孩子們換位置,希望改變比賽運氣。」熱愛足球的程度可見一斑。

喬治也繼承了爸爸的喜好,還有很多件阿斯頓維拉的球衣,還經常主動要求一起進場看比賽。威廉提到:「我沒有強迫孩子們一定要支持維拉,但我想他們或多或少會受到影響。當然,我也希望他們能找到屬於自己的球隊。」笑說其他教練似乎也在「招攬」他的孩子們,成為他們的球迷。

A big night in the Champions League under the lights. Not the result we wanted, but it's not over yet! Bring on the second leg at Villa Park! UTV@footballontnt pic.twitter.com/VgWUTfl2zY