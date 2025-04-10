美重稅掀全球市場重整　陳亭妃：台灣切入市場、重塑競爭地位開新機

▲立法院經濟委員會立委陳亭妃質詢，直指在美國延後關稅實施90天的談判期內，台灣必須搶先部署切入市場、重塑競爭地位的新契機。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

美對全球加關稅引發產業連鎖反應，立法院經濟委員會立委陳亭妃10日質詢經濟部、財政部與農業部，直指在美國延後關稅實施90天的談判期內，台灣必須搶先部署，除要在談判桌上爭取最大利益，更要藉機強化產業體質，吸引台商回流、擴大外銷布局，轉危為機，認為這正是台灣切入市場、重塑競爭地位的新契機。

陳亭妃指出，美方針對台灣半導體以外商品課徵高達32%關稅，雖近日傳出川普說「對75國關稅可降至10%」，但即便如此，對中小企業的衝擊仍不能輕忽，她要求經濟部應擬定雙軌策略，一方面積極因應關稅談判進程，另一方面推動台商回流、強化內部製造能量。

陳亭妃認為，台灣不能只是希望別受影響，要主動出擊，讓台灣成為供應鏈重組中的新贏家，她要求經濟部提出兩個方向的策略，包括如何在90天談判期內有效因應，爭取豁免或降低衝擊，以及如何推動台商回流與產業升級，讓台灣變成新的製造重心。

此外，針對政府提出的紓困融資措施，陳亭妃也在質詢財政部時語重心長表示，許多企業主反映公股銀行門檻太高、條件不符實情，尤其面對短期訂單萎縮，若仍以有無訂單作為貸款標準，等於將受困企業拒於門外，強調現在是急診時刻，就要用急診處理方式，不能再用常態審查標準來面對非常時期。

在農業領域方面，陳亭妃關心美國關稅政策對我國出口農產的打擊，特別點名蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚等出口重點品項，她要求農業部主動布局、搶占中國退場後的市場空間，尤其台灣的蝴蝶蘭除了品質可以媲美全世界以外，台糖在美國還有基地，可以利用聯盟的方式，打一支漂亮的台灣隊，如果發展成功，在美國就有台灣蝴蝶蘭的發展重鎮，立法委員陳亭妃要求農業部一個月訂出協助專案，讓台灣可以將危機變成轉機，打國家隊去搶單。

陳亭妃也向農業部長報告「台南蘭花生技園區」轉型升級「花卉產業園區」的進度，指出目前園區從2022年農委會掛牌至今，遲遲未能進入實質推動，癥結即在人力組織編制未完成，目前案子已在人事行政局，要求5月7日前編制案要完成，才能啟動後續環評與開發計畫；而芒果產季受到氣候異常影響，導致普遍有花無果，即使有果，也是空包彈，陳亭妃所要求的農業部專家會議雖然在4月9日召開，但是會中決議4月15日再召開一次，陳亭妃拜託農業部不可再拖，盼行政體系依照立院經濟委員會建議迅速執行，避免繁文縟節拖累災後復原。