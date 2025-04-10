柬埔寨擬將179名台灣詐欺犯「遣送中國」！刑事局：積極爭取送回台

▲ 柬埔寨警方逮捕逾百名詐騙嫌疑人。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者閔文昱／綜合報導

柬埔寨警方持續加大對電信詐騙犯罪的打擊力道，近期聯手中國公安部開展多起聯合行動。有消息指出，柬國移民總局預計在13日將約500名涉案嫌犯遣返中國，其中包括179名台灣人。對此，台灣內政部警政署刑事警察局駐胡志明市聯絡官表示，台灣當局正在積極與柬埔寨方面交涉，爭取將台灣嫌犯遣返回台受審。

據《柬中時報》報導，柬埔寨警方3月31日在首都金邊成功破獲一處詐騙據點，逮捕了186名嫌犯，其中7名為中國籍，其餘179名為台灣籍。柬埔寨移民總局計劃於4月13日將約500名涉案嫌犯遣返中國，其中包括上述179名台灣人，中國公安部將派遣專機前往柬埔寨，押解這些嫌犯返回中國接受審判。此次遣返行動被視為柬中兩國在打擊跨國犯罪合作中的一部分。

針對柬埔寨計劃將台灣嫌犯遣送中國的消息，台灣內政部警政署刑事警察局駐胡志明市聯絡官表示，台灣外交部及駐外代表處目前正積極掌握案情進展，並與柬方進行交涉，希望能將台灣嫌犯遣返回台受審。刑事局國際科指出，駐胡志明市聯絡官與我國駐外人員正共同處理此事，力爭讓台灣人回台接受司法審判。

然而，柬埔寨移民總局稍早向《柬中時報》表示，近期遣返的一批涉詐騙嫌犯均為中國公民，不包含台灣嫌犯，並強調本月13日沒有遣返行動。