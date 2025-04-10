台灣農業品牌進軍國際　番路鄉農會新加坡展售魅力無限

▲▼ 番路鄉農會躍上國際舞台！番路鄉農會受邀新加坡展售會，掀起搶購熱潮 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉農會受富淯有限公司之邀，參加「2025春饗新加坡」展售會，於新加坡核心商圈Raffles Xchange Mall 盛大登場，４月７日起一連５天帶來自台灣最純粹的農特產美味。本次活動不僅展現番路鄉農產品的獨特魅力，更標誌著台灣農業品牌邁向國際市場，現場熱鬧非凡，吸引大批當地消費者爭相品嚐與選購。

此次活動也獲得嘉義縣政府大力支持，副縣長劉培東、農業處副處長李建霖及家畜疾病防治所所長林珮如皆親臨會場，與番路鄉農會共同為台灣農業品牌助陣。現場除了農產展示，還上演「銷售變裝秀」，柿子造型產品包裝萌度爆表，引來驚呼與歡笑聲不斷，將展售氣氛炒至最高點。

番路鄉農會總幹事趙幸芳率領專業銷售團隊，攜手當地知名網紅，透過直播帶貨模式將台灣農產推向國際市場。不僅讓新加坡消費者能夠親自品嚐番路鄉的優質農產品，更透過數場直播將熱潮延伸至海外市場，開啟台灣農產國際銷售的新篇章。

番路鄉農會精選三款代表性商品，強調「健康、美味、在地」，現場反應熱烈,每一款都成為展場人氣焦點：

柿果子脆片：以番路盛產的高品質柿子為原料，低溫烘焙保留天然甘甜，酥脆口感深受當地年輕族群與銀髮族青睞，成為詢問度最高產品。

茶燒米菓系列：將阿里山高山茶風味融入傳統米菓，推出蜜香紅茶與青心烏龍兩種口味，香氣獨特、甜而不膩，讓不少新加坡消費者驚呼「從未吃過這麼有層次的米餅」。

阿里山玫瑰花茶：嚴選隙頂高山茶結合玫瑰花，茶香細緻、回甘悠長，包裝精緻優雅，不少消費者一試成主顧，直接整組打包帶走。



展會現場不僅提供試吃試飲服務，讓消費者親自感受台灣農產的美味，番路鄉農會更創新導入直播帶貨模式，由總幹事趙幸芳親自上陣，與當地網紅攜手推薦產品，直播期間觀看人數短時間內突破預期目標，消費者互動熱烈，產品詢問度飆升。

「這次展售會不僅是銷售產品的機會，更是讓世界認識番路鄉、認識台灣農業的舞台。」趙幸芳總幹事表示，除了展售會，番路鄉農會此次更與嘉義縣政府攜手，拜訪新加坡大型物流商及零售通路業者，透過交流深入了解當地市場需求與消費趨勢，積極洽談合作機會期望促成長期合作，因此希望不只是參展，更能真正建立起長期的商業通路，讓番路的農產在國際市場站穩腳步。

「2025春饗新加坡」展售會也讓番路鄉農會在國際市場的布局邁出重要一步。從傳統農業轉型為具備國際競爭力的農業品牌，番路農會透過精準行銷、數位創新與國際合作，為台灣農產開啟更寬廣的發展道路。

未來，番路鄉農會將持續深化市場策略，強化品牌建設、產品升級與國際合作，讓更多國際消費者品嚐到來自台灣嘉義縣番路鄉的純淨美味。在全球市場綻放更耀眼的光芒。