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花29元喝美式就中「台積電股票」！萊爾富再抽10名100股還有機會

▲▼萊爾富抽出「會員8週年慶 再抽台積電股票」10名幸運得主。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽出「台積電股票」10名幸運得主，將於5月7日抽第二波，4 月29日前都有機會。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富慶祝「Hi-Life會員」8周年慶，祭出抽「台積電股票」20名，首波幸運兒在9日晚間揭曉，其中一位只花29元買美式咖啡就幸運中獎。業者表示，想抽台積電股票還有機會，活動即日起至4月29日，買指定商品並到「Hi-Life VIP APP」完成註冊會員並登錄序號，即有抽獎資格，5月7日再抽10位幸運兒。

▲▼萊爾富抽出「會員8週年慶 再抽台積電股票」10名幸運得主。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽出「會員8週年慶 再抽台積電股票」10名幸運得主。（圖／業者提供）

萊爾富「會員8周年慶 再抽台積電股票」活動分為兩波進行，首波登錄抽獎序號的期間為3月5日至3月31日，並在4月9日晚間直播開獎，幸運中獎得主的抽獎編號為「009709」、「160561」、「104196」、「076866」、「089495」、「041277」、「216618」、「065052」、「183856」、「131719」。兌領方式及期限可至官網查詢

其中最大幸運兒，是在萊爾富「鹿港晨安店」購買一杯Hi café冰美式，又剛好遇到Happy Hour六日優惠，只花29元就幸運帶走「100股台積電股票」。另一位於萊爾富「平鎮銀鑽店」的消費者，僅登錄購買一張好運卡，就幸運中獎。

▲▼萊爾富抽出「會員8週年慶 再抽台積電股票」10名幸運得主。（圖／業者提供）

▲新加入Hi-Life VIP APP會員，還送中杯美式或拿鐵。（圖／業者提供）

沒中獎的民眾也不需氣餒，萊爾富持續推出活動，即日起只要成為Hi-Life VIP APP會員（須完成下載與註冊），購買任一好運卡、Hi café系列商品、鮮食便當、來送禮指定組合，並4月29日前掃描QR code至指定活動頁，完成序號登錄，即享「台積電股票100股」抽獎資格一次。

萊爾富將於5月7日晚間7點30分，在萊爾富Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行直播抽獎，抽出第二波10名幸運得主，可獲得「台積電股票100股」。

▲▼萊爾富抽出「會員8週年慶 再抽台積電股票」10名幸運得主。（圖／業者提供）

▲萊爾富加碼送點數。（圖／業者提供）

由於台股今（10日）大漲，萊爾富趁勢加碼，今日中午12點至晚間11點59分，消費滿168元，即可依據當日台股收盤漲點數獲得VIP會員點數，漲越多送越多。

★7-11推出訂閱制

由於關稅政策引發股市動盪，老百姓省錢秘訣不能少！7-ELEVEN 創下超商首例，將於4月16日起推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，限時優惠一年711元，平均每月不到60元，到全台7千家門市消費，可筆筆無腦回饋5%。

▲7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，每筆門市消費無腦回饋5%。（圖／業者提供）

「OPEN! PRIMA會員訂閱制」在7-11門市消費，不限支付工具結帳，指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數，無論購買CITY系列、零食、飲料、泡麵等上千款商品，皆可享有回饋，1點等同1元現金，無腦刷一年，最高可存下3600點。

精算師們則推薦加碼使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，可額外再賺0.17%點數回饋，等於每筆超商消費都可以獲得「5.5%回饋」，一年消費滿額「最高穩賺3,960點OPENPOINT」。

「OPENPOINT點數」可跨統一集團20大通路使用，直接當購物金折抵，也可到7-11 折抵網購貨到付款、綜所稅、水電費等超過20大類代收項目，適合經常到超商消費的客群加入，快速積點，折抵有感。

▲「OPEN! PRIMA會員訂閱制」4月16日起開放。（圖／業者提供）

訂閱制除了在7-11門市消費回饋，也跨產業攜手20大生活品牌，每月加碼送總價值超過2000元的免費服務、夯品折扣券。

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