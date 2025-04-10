曾喊「關稅頂多課10%」被灌爆　大批網友湧柯建銘臉書朝聖喊先知

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普對等關稅延緩90天實施，台指期今（10）日開盤飆漲停，台股9點開盤接續表演，指數以大漲逾1601.33點、最高來到18993.09點，今日有望創下史上最大漲點。而民進黨團總召柯建銘日前曾表示，「台積電越跌就趕快去買，如果台積電不能買就沒有股票能買了」、「關稅頂多課10%」臉書社群也遭網友灌爆怒轟。在川普對等關稅大轉彎後，今上午也有大批網友湧入柯建銘臉書喊「先知總是寂寞」、「10%！怎麼那麼神準」、「你是不是平時躲在川普床下偷聽，有點誇張哈」、「我有聽老柯話買便宜的2330」。

受川普對等關稅影響，台股7日開盤一片綠油油，權值三王台積電（2330）連900元都失守，跌停來到848元且一路鎖死；鴻海（2317）也亮綠燈，至138.5元；千金股聯發科（2454）同樣跌停，重摔140元來到1295元。終場台股下跌2065.87點，收19232.35點，成交金額僅1474.95億元。連三日崩跌，昨日國安基金進場也未見起色。

然而昨日川普宣布暫緩對等關稅後，台股9點開紅盤，指數以大漲逾1601.33點、最高來到18993.09點，今日有望創下史上最大漲點。

今也有不少網友湧入柯建銘臉書「朝聖」，並表示，「真心建議去看柯建銘臉書，跟他學習了一段時間，從一無所有，到小有成就，真的非常感謝他！他對市場的洞察力真的很厲害，如果你也關心財經動態，真的可以跟著他一起學！」、「先知總是寂寞」、「10%！怎麼那麼神準」「來朝聖先知！大罷免大成功！」、「你是不是平時躲在川普床下偷聽，有點誇張哈」、「全場唯一預言家」、「我有聽老柯話買便宜的2330」

