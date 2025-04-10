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7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

▲▼7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，可回饋高達3960元。（圖／業者提供）

▲7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，可回饋高達3960元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

股市動盪，日常省錢秘訣不能少！7-ELEVEN 創下超商首例，將於4月16日起推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，限時優惠一年711元，平均每月不到60元，到全台7千家門市消費可筆筆回饋5%，每月最高回饋300點；指定支付額外再賺0.17%點數，等於一年消費滿額最高穩賺3960點。每月還有跨品牌優惠2千元，一年回饋最高近2萬元。

▲▼7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，可回饋高達3960元。（圖／業者提供）

▲7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，每筆門市消費無腦回饋5%。（圖／業者提供）

7-11深耕「OPENPOINT」好集、好用的日常服務，吸粉超過1850萬名會員，今年規劃全新寵粉服務「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，4月16日起開放訂閱，將深入超商、藥妝、加油站、網路書店、餐飲等多元產業提供專屬回饋，擴大滿足會員更多日常消費需求。

▲▼7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，可回饋高達3960元。（圖／業者提供）

▲7-11「OPEN! PRIMA會員訂閱制」每筆門市消費回饋5%。（圖／業者提供）

為滿足無腦刷、精算刷不同族群的消費需求，「OPEN! PRIMA會員訂閱制」首推到7-11門市消費，不限支付工具結帳，指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數，無論購買CITY系列、零食、飲料、泡麵等上千款商品，皆可享有回饋，1點等同1元現金，無腦刷一年最高可存下3600點。

精算師們則推薦加碼使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，可額外再賺0.17%點數回饋，等於每筆超商消費都可以獲得「5.5%回饋」，一年消費滿額「最高穩賺3,960點OPENPOINT」。

▲▼7-11將推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，一年711元，可回饋高達3960元。（圖／業者提供）

▲「OPEN! PRIMA會員訂閱制」4月16日起開放。（圖／業者提供）

「OPENPOINT點數」還可跨20大通路，直接當購物金折抵，也可到7-11 折抵網購貨到付款、綜所稅、水電費等超過20大類代收項目，適合經常到超商消費的客群加入，快速累點、折抵有感。

「OPEN! PRIMA會員訂閱制」除了在7-11門市消費回饋，也跨產業攜手20大生活品牌，每月加碼送總價值超過2000元的免費服務、夯品折扣券。

4月加碼包含：「交貨便寄件」60元手續費折抵金2張、星巴克大杯飲料好友分享券4張、Mister Donut/COLD STONE/Semeur聖娜/聖德科斯等通路指定商品「買1送1」優惠券、博客來電子書暢聽400元折價券、速邁樂加油站精緻洗車與護膜99元優惠組、foodomo新戶滿199元享5折等，幫消費者輕鬆省現金。

★全家限時推「搶救荷包大作戰」

全家便利商店即日起至4月18日限時推出「搶救荷包大作戰」，在會員APP「隨買跨店取」主打多項優惠組合，包括Let’s Café咖啡多杯56折起、茶葉蛋30顆520元、Fami!ce霜淇淋「買1送1」等，最高現省1240元。

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家APP「搶救荷包大作戰」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商省荷包優惠。（圖／業者提供）

全家也同步在即日起至4月13日推出會員限定優惠、「康康五」周末優惠，多達近30項商品「買1送1」或「超值加價購」，像是Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶，同品項「第2杯只要10元」，還有冰品、補給飲料、零食泡麵等多樣好康，省荷包又有小確幸。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

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