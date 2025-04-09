10元喝特濃拿鐵、泡麵加1元多一件！超商省錢優惠一次看

▲全家特濃拿鐵「加10元多一杯」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接周三小周末，全家今（9日）至4月13日推出「會員限定」優惠，指定咖啡、現調茶飲「加10元多一杯」，另有泡麵、飲品、零食買1送1或兩件更省。萊爾富也同步連續5天限時殺優惠，7-11在APP祭出「黑色情人節」咖啡飲品優惠組合520元。

★全家

全家即日起至4月13日會員限定優惠，Let’s Café大杯冰熱特濃拿鐵、醇黑厚可可飲、Let’s Tea 四季春青茶，通通「加10元多1件」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-11自4月10日至4月17日，OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」520元組合優惠：

1.大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾，任選11杯520元，原價最高715元，現省195元。

2.大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，任選12杯520元，原價最高720元，現省200元。

3.一顆檸檬青茶／紅茶／青梅冰茶，任選13杯520元，原價780元，現省260元。

4.風味系列指定熱飲（太妃焦糖／榛果／香草）任選12杯520元，原價780元，現省260元。

5.中杯精品美式／拿鐵，任選9杯520元，原價810元，現省290元。

▼OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」520元組合優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月13日限時殺優惠，泡麵有農心辛辣白菜風味麵、雙響泡鹽味豚骨湯麵「第二件10元」，素飄香風味麵多種口味任選「兩件88折」。熟食部分，HI-L鹽水雞原價59元，限時特價49元。

飲品優惠有左岸咖啡館系列240ml「任選兩件48元」、FIN補給飲料580ml「兩件40元」、UCC無糖黑咖啡185g「買1送1」，樂法沙瓦（葡萄、水蜜桃、檸檬口味）任選第二件只要30元。保健品則有葡萄王益菌王粉末顆粒（2gx3包），買1送1。

▼萊爾富即日起至4月13日限時殺優惠。（圖／業者提供）