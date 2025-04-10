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華郵：川普關稅讓台美關係不穩　恐為中國「敞開大門」

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普關稅衝擊全球經濟，可能也對台美關係造成影響。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》9日以「關稅讓台灣與美國關係不穩，可能為中國敞開大門」為題報導，川普政府一系列政策與行動，讓台灣對自己的立場感到懷疑。儘管中國也遭到關稅戰重挫，但也可能嗅到地緣政治的良機，面對全世界、包括台灣，把自己塑造成「比美國更可靠」的貿易夥伴。

儘管五角大廈3月一份備忘錄，把「遏止中國入侵台灣」列為最高優先要務，但川普政府一系列舉措，卻讓台灣對於美國支持產生懷疑，包括川普本人「交易至上」的行事風格，宣稱台灣應該為其防衛支付更多錢的說法，還有暫停援助烏克蘭的決定。

此外，川普重塑全球貿易體系的努力，也在台灣引發衝擊。首先是宣布台灣對等關稅稅率高達32%，只有半導體獲得豁免，此消息讓台股7日暴跌9.7%，創下史上最大跌點與跌幅，就連台積電（TSMC）也不得不暫停交易。雪上加霜的是，川普8日在募款晚宴上透露，他曾告訴台積電，若不在美國建廠，將要繳納100%關稅。

▲美西碼頭，港口，貨櫃，海運。（圖／路透）

▲川普試圖重塑全球貿易體系。圖為美西一處海港的船運情況。（圖／路透）

政治大學外交系教授黃奎博說，「過去人們認為，台灣和美國在民主與人權方面，共享類似的價值觀，只要這個情況持續下去，台灣就會安全。但現在看來，事情似乎不再那麼簡單了。」他直言，台灣面臨來自中國日益增長的威脅，沒有本錢同時對抗北京與華府。

黃奎博也認為，在短期之內，關稅不太可能改變賴政府對中國的強硬立場，卻仍讓台灣人質疑，兩岸經濟關係是否真的那麼危險，「在貿易方面，川普政府似乎比北京更強硬。過去幾個月裡，對美國的懷疑肯定有所增長。」

分析人士也指出，儘管貿易戰日益加劇，毫無疑問將會傷害中國早已苦苦掙扎的經濟，但北京也可能嗅到地緣政治的良機，把自己塑造成「比美國更加可靠」的貿易夥伴。

《華盛頓郵報》引述官方數據報導，台灣高度依賴與美貿易，2024年對美出口價值1110億美元的商品，比前一年成長46%。其中最大宗商品是伺服器與電腦零件，事實上，台灣出口的電腦零件，高達60%都外銷美國。

專家認為，這一部分是因為美國人工智慧（AI）蓬勃發展，加上川普第1任期貿易戰期間，許多台灣企業「棄中投美」。台灣政府上周也表示，台灣不應該因為上述2種趨勢遭受懲罰，而且這實際上反映出，台美貿易「對美國經濟與國安做出巨大貢獻」。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家，在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

此外，台灣主宰全球半導體供應鏈，生產世上90%的最先進晶片。儘管晶片獲得關稅豁免，但川普曾批評台灣對於該產業的主導地位，甚至指控台灣偷走了美國的晶片生意。為了吸引新政府，台積電3月誓言在美加碼投資1000億美元。

儘管如此，晶片豁免恐怕仍無法阻止關稅對於供應鏈下游的影響，因為半導體通常會先運往其他國家，組裝到其他科技產品內部。根據官方數據，2024年台灣晶片出口中，僅5%直接運往美國。

台灣科技、民主與社會研究中心（DSET）非常駐研究員何明彥表示，「半導體豁免並沒有真正發揮作用」，因為一個晶片在其生命周期內，可能被運往多個國家，進行製造、包裝與組裝。

專家指出，在美中科技競爭激烈之際，科技供應鏈成本提高，將阻礙美國發展尖端AI系統的能力。台北市美國商會會長銀丹（Dan Silver）說，對於美國、乃至於全世界而言，台灣都是非常重要的技術創新來源，「我們確實有點擔心，在地緣政治競爭的情況下，這是否可能導致創新成本增加。」

除了台積電加大在美投資，台灣政府3月也宣布，有意擴大採購美國的液化天然氣。中華經濟研究院院長連賢明說，「美國的目標是，透過提高關稅，推動其他國家進行談判，希望他們可以購買更多美國商品與服務。」

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