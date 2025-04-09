全聯衛生紙、洗衣精買1送1！友善地球商品5折起　生態農產優惠

▲全聯友善生態商品優惠5折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯與在地農業合作，陸續推出友善生態商品多達10種，包括老鷹紅豆、官田菱雉菱、放山桂丁雞等，即日起至5月1日主打「友善地球」檔期，推出多款生態商品5折起，環保衛生紙、洗碗精「買1送1」。

全聯陸續推出友善生態農產多達10種，包含老鷹紅豆、黑面文蛤、好欣豬、台灣鯛背肉、官田菱雉菱、放山桂丁雞、小農鮮乳甜點、黑翅鳶米、貓頭鷹鳳梨、諸羅樹蛙綠竹筍等，守護台灣10種生物，並提供安心農產給消費者。

▲全聯友善生態商品優惠。（圖／業者提供）

●友善生態農產優惠

即日起至5月1日，多項友善生態生鮮商品優惠，「去殼烏殼綠竹筍」每100公克特價28元、「綠竹筍」每100公克優惠價42元，只需簡單電鍋蒸熟，品嘗鮮甜正是時候；農友林丙火栽培的「水雉蘿蔔」使用無農藥、無化肥的方式，與四角菱田輪耕，蘿蔔收成後，所耕種四角菱可讓水雉提早做巢，成為守護野生動物的農田棲地，每100公克7.5元。

此外還有「台灣鯛背肉」單盒特價119元，2盒一起買228元，平均一盒114元，於鯛魚季購買指定鯛魚商品，單筆滿200元，再現折20元，可累折。

「桂丁土雞」透過優生育種、專業飼料配方技術提高養殖效率，減少碳排放，「台灣桂丁土雞切塊」、「放山桂丁雞去骨腿肉」特價，活動期間購買生鮮雞肉商品，單筆滿169元，現折10元。

▲全聯多項友善生態生鮮商品優惠。（圖／業者提供）

●蔬食新品優惠

全聯美味堂熟食、We Sweet甜點，此波也與米其林綠星餐廳「一週二次蔬食集團」主廚徐兆麟Tim合作，推出4款創新蔬食、1款甜點。主打新品「黃金藜麥鷹嘴豆」，打造清爽無負擔的輕食，即日起至5月1日每袋特價55元。另有使用花椒油拌炒的「皮蛋麻婆豆腐」麻香濃郁，特價95元。

喜歡韓式風味可試「雜菜寬粉」與「蜂蜜辣醬馬鈴薯」，Q彈寬粉與酥脆馬鈴薯融合辣醬與果醋香，氣炸更美味。甜點則推薦「栗子銀耳燕麥露」，以燕麥奶搭配白木耳、栗子與鷹嘴豆，營養豐富，是蔬食早餐新選擇。

▲全聯美味堂熟食、We Sweet甜點推出新品。（圖／業者提供）

●環保衛生紙、洗碗洗衣精「買1送1」

全聯推出環境友善商品優惠，4月17日前指定品項「5折起」，包括具有「FSC森林認證」及環保標章的獨家商品，蒲公英「綠茶3層環保抽取式衛生紙100抽x10包」單串特價238元，買1送1，平均每串只要119元；蒲公英「環保3層便利包抽取衛生紙110抽x10包」單串特價179元，買1送1，平均每串下殺90元。

同樣具備「FSC森林認證」的還有「舒潔迪士尼紙手帕/袖珍包面紙10抽x15~30包」單組特價59元，任2組98元，平均每組只要49元。

家用清潔劑有「清淨海環保洗碗精1,000g」單瓶特價138元，買1送1，平均每瓶只要69元；衣著洗劑則首推近年銷量持續成長的補充包，「熊寶貝多效護衣芳香豆補充包300ml(法國玫瑰x茉莉/槴子花x白茶)」單包特價198元，買1送1，平均每包99元。

★超商民生品優惠

▲7-11指定生活用品「買1送1」。（圖／業者提供）

7-11全台門市推出指定生活用品「買1送1」，如濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等。全家也有吃的、喝的、日用品等多項商品優惠，人氣品買1送1。

OKmart 自即日起至4月12日支援荷包，自有品牌推出「價格×實用性×品質感」商品，包括「極柔感三層抽取式衛生紙」單串（6包入）特價99元，換算每張僅0.137元，遠超市售同級產品平均單價。