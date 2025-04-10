環花東國際自行車賽！26國3千選手參賽　4／11花蓮登場

▲2025環花東國際自行車賽今年共有26國家地區逾三千名選手參與。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台車友最矚目的「2025環花東國際自行車賽系列活動」4月11日起一連三天在花蓮登場，今年邁入第25屆，共有26國家地區逾三千名選手參與，沿途世界級的海景讓選手們永生難忘，「參加是勇士、完賽是英雄」更是所有車友耳熟能詳的環花東精神標語。花蓮縣長徐榛蔚邀請全國鄉親及車友來到花蓮，享受馳騁在花東山海相伴的騎乘之旅。

▲▼競賽沿途享受世界級的大山大海美景，將讓參賽選手們永生難忘。



今年共有來自英國、美國、德國、日本、法國、荷蘭、澳洲、比利時、保加利亞、加拿大、喬治亞、義大利、韓國、菲律賓、南菲、瑞士、泰國、印度、斯洛伐克、馬來西亞、印尼、中國、新加坡、香港、澳門及台灣等26個國家地區三千多位自行車愛好者參與。而在「花蓮海岸團隊計時賽」的車隊更是風起雲湧競爭激烈，來自台中的「前勁車隊」是目前「台灣自行車聯賽」冠軍車隊、CYTO Trigon車隊則囊括斯洛伐克Tomáš Drobný、保加利亞Martin Papanov等冠軍選手、Bryton車隊盧紹軒、吳之皓等選手、EPIC TRCA隊則有台灣好手李廷威、曾奕維等選手、HONG KONG隊的青年優秀好手、馬來西亞Matado車隊、德國Matado隊、德國TPE SLOW隊、stijcycles DOSUN隊、新北MSG車隊等28個車隊，每車隊5位選手，取第4位選手為該隊成績。





「環花東國際自行車賽系列」活動，擁有25年歷史並具國際知名度，首屆「環花東自行車賽系列」是2001年4月22日「世界地球日」創辦，初衷至今皆為推廣愛護環境觀念和以自行車親近風光明媚的花蓮台東美景，這項活動歷年來都選在世界地球日前後舉辦，去年則因花蓮在舉辦前夕發生強震，因而推遲至9月辦理。





這項活動由教育部體育署指導、花蓮縣政府主辦、花蓮縣體育會與中華民國自行車騎士協會承辦。賽事共分為四大主軸，首日4月11日的「花蓮海岸團隊計時賽」序幕賽，有來自28隊車隊選手騎聚花蓮日出大道，他們將從日出大道前往遠雄海洋公園到跳浪隧道折返回鹽寮共20公里。4月12至13日的「環花東國際自行車賽」、「環花東365挑戰」及「環花東160挑戰」也是以花蓮日出大道為起點，終點則分別為台11線海岸公路及台9線縱谷路線，其中「環花東國際自行車賽」第二日將穿越台30線玉長公路、「環花東160挑戰」則從豐濱穿越光豐公路到光復並騎行193線到達瑞穗。

「環花東國際自行車賽」共分兩站，首站於4月12日由花蓮出發，沿花東海岸公路台11線到台東都歷，距離130公里。翌日4月13日第二站由台東出發，騎行花東縱谷公路、玉長公路接花東海岸公路到花蓮，距離長達178公里。





被視為是環花東重頭戲活動的就是鼓勵365天天天騎車運動的「環花東365挑戰」，同樣分兩日進行，4月12日由花蓮經花東海岸公路前往台東市，里程約168公里；4月13日第二站則是173公里，由台東經花東縱谷台9線返回花蓮。兩日挑戰有11小時的騎乘時間限制。參與車隊包括「捷安特Liv車隊」、科技業「鐵馬社」、「陽明交大EMBA隊」、「吼獅雷矽品車隊」、「TAI科技單車同學會」、「捷豐車隊」、「新竹鐵騎」等車隊，25年來不曾間斷，也使得這場四月經典賽會，猶如一場回娘家般嘉年華派對。外隊則有香港的火車便當及The Macallans及澳門Graziella （GCC），他們參與賽事也一併旅遊觀光。



主辦單位感謝花蓮、台東縣政府警力協助，以及知名品牌「SHIMANO」、「建大」、「捷安特」、「DOSUN」、「720」太陽眼鏡等公司贊助。同時籲請所有參加者及選手，活動過程中務必遵守交通規則規範，平安完賽、騎得盡興開心。