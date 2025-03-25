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2025年全中運賽事服裝首亮相　黃偉哲攜手在地選手迎戰榮耀

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國中等學校運動會是中學生體育競技的最高殿堂，更是培育青年選手邁向國際舞台的重要賽會，台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦青春上場宣傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀，展現全中運的青春活力與運動精神。

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市會做好萬全準備迎接來自全國各地、近兩萬名的年輕選手與教練，誠摯邀請大家於4月19日至4月24日來台南，觀賞全中運精彩競技賽事，為小將們應援加油。他也提到，緊接在全中運之後，4月27日至5月2日由全國大專院校運動會接棒登場，由長榮大學承辦，也歡迎大家一起來參與。

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，今天亮相的全中運服裝，不僅展現運動競技精神，更透過融合台南的歷史文化與環保永續理念，讓選手在賽場上擁有舒適與機能兼具的服裝，期盼每位選手在競技場上能全力以赴，綻放屬於自己的青春榮耀。

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為強調助選手一臂之力的決心，今日記者會展示了特別製作的大型舉重槓鈴道具，由剛在全國原住民運動會拿下冠軍的舉重好手方莞靈，指導黃偉哲市長舉重的要領，兩人的互動讓現場多了不少歡笑。

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局指出，本屆全中運服裝設計以「青出於藍，精彩青春」為理念，象徵選手超越自我、綻放青春光彩。台南作為台灣最早開發的城市，融合多元歷史風貌。同時，台南也是海洋的城市，擁有紅樹林濕地、鹽田生態與豐富的漁業文化。因此，這次大會服裝的主色調選用磚瓦紅與鯤島藍，不僅代表台南深厚的歷史文化底蘊，也呼應其臨海的地理特色。

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局說，大會服裝材質選用環保紗線製成的高機能布料，如咖啡紗、寶特瓶紗與海洋能量紗，兼具異味控制、抗紫外線、速乾與抗菌等特性，不僅讓選手擁有舒適的穿著體驗，也展現台南對環境永續的重視。此外，整體設計融合台南的文化、自然與永續精神，打造兼具歷史意涵與永續視野的運動服飾，讓選手在賽場上能夠展現最佳競技狀態，綻放最耀眼的青春活力。

今日記者會上特別安排台南在地優秀選手登場走秀，展現本屆全中運的大會服裝，以青春洋溢的步伐展現賽事服裝的不同風貌，詮釋競技與青春的無限可能。奧運舉重國手方莞靈身穿裁判服，象徵公平公正的競技精神；田徑七項全能黃翊婷穿著志工服，展現青春熱血與勇於挑戰的拼搏精神；滑輪溜冰好手黃翊倢與桌球戰將謝昕融則身穿工作人員服，代表台南對於本屆全中運賽事的專業規劃；田徑金牌選手郭思岑與軟式網球金牌選手王明芳則穿著台南市代表隊服裝，象徵選手們在競技場上努力奮戰。

▲台南市政府25日於市立體育場前廣場舉辦全國中等學校運動會傳記者會，由市長黃偉哲親自出席，並邀請多位台南傑出選手穿著首度亮相的大會服裝及台南市代表隊服走秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2025年全中運進入倒數，邀請全國民眾親臨台南，為來自全國的年輕選手加油。更多詳細競賽資訊、賽事相關資訊，請查詢2025全中運官方網站(https://sport114.tainan.gov.tw)或臉書搜尋「台南市政府體育局」。

25日宣傳記者會，包括市議員黃肇輝、Ingay Tali穎艾達利、林冠維、周麗津、蔡宗豪、李宗霖、沈震東、許至椿、李啟維、朱正軒、曾培雅等貴賓也到場共襄盛舉。

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