太平洋浪花半程馬鳴槍開跑！5千人參賽　美景不斷選手讚嘆

▲▼大會貴賓同時鳴槍後5千名參賽選手衝出起跑線。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣體育會辦理的「2025第三屆花蓮太平洋浪花半程馬拉松」8日在遠雄海洋公園活動廣場前盛大起跑。參賽人數近5千人，除了來自12國、共73位國際跑者之外，國內選手也有近半數來自外縣市，齊聚花蓮一同感受太平洋沿岸壯闊海景與奔馳的樂趣，展現運動觀光的新魅力。

為了因應不同跑者的需求，今年賽事特別推出「快速補給站」與「快樂補給站」分流機制。追求競速的跑者可以快速補給、不易塞車；而想輕鬆享受美景的跑者，則能在快樂補給站品嚐花蓮麻糬、曾師傅餅鋪等在地風味小吃。終點同時舉辦「浪花嘉年華市集」，集合超過30家特色攤商：

•半程馬拉松21K組跑者：大會特別準備在地好食便當，迅速補充體力。

•12K、6K組跑者：憑美食兌換券至市集享用多元美食，盡情品嚐花蓮豐富的人文與飲食文化。

▲▼熱情參與團體及民眾熱烈加油，現場氣氛就像大型嘉年華。

本次賽事深度落實「RUN FOR OCEAN」理念，不僅採用電子化活動手冊與完賽證書，更以回收玻璃再製作紀念獎盃，呼應海洋保育與環境永續。為推廣綠色低碳生活，農業部林業及自然保育署花蓮分署也在現場準備了500株樹苗，鼓勵跑者領取後帶回種植，與花蓮的青山碧海共同孕育更多綠意。

本屆賽事更誠摯邀請花蓮縣境內各大公益、社福團體共襄盛舉，不僅讓更多民眾能透過路跑運動傳遞愛與關懷，也為花蓮在歷經大地震後的觀光復甦注入新的能量。同時，大會特別提供美食券與號碼布優惠：

•美食券：跑者可憑券盡情享用攤商供應的各式在地美食，凝聚在地美食攤商共同參與。

•號碼布：作為參與路跑活動的身份象徵，賽前後3天內更可憑號碼布以優惠價新台幣100元暢玩遠雄海洋公園，進一步落實「在地企業參與響應」的理念。

▲▼男、女組冠軍均為外籍選手。

花蓮縣政府秘書長饒忠表示，花蓮經歷0403地震及去年颱風後，在大家共同努力下展現韌性與豐沛的活力，他感謝各位跑者齊聚在此為花蓮加油，迎著涼爽海風大步向前、親身感受太平洋畔的魅力。

本屆賽事設有「黃金浪花半程馬拉松21K」、「逍遙浪花12K」及「快樂浪花6K」三大組別，賽事成績部分，黃金浪花半程馬拉松21K組男子第一名為Francis Kioko Nzyoki，時間1小時12分52秒；女子第一名為Eunice Mukina Mutungi，時間1小時26分06秒。報名一開放即吸引大批跑友爭相參與。許多完賽選手紛紛表示，能在湛藍海岸線與浪濤聲的陪伴下奔馳，是一次極為難忘的路跑體驗。

與會貴賓冠蓋雲集，包括花蓮縣政府秘書長饒忠、教育處長翁書敏、立法委員崐萁服務處主任廖玉筍、花蓮縣議員林正福、花蓮縣體育會理事長汪錦德、中華民國台灣運動旅遊發展協會理事長王贊賓、遠雄海洋公園總經理沈建劭、鹽寮村長簡福其等人共襄盛舉。