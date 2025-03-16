自由車環台公路大賽浪漫台3線站3／18登場　台中交管一次看

▲國際自由車賽浪漫台三線站賽事將在3月18日登場，台中市警方將進行交通管制，提醒駕駛人留意。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

「2025國際自由車環台公路大賽」浪漫台三線站將在3月18日由苗栗出發，預計下午1點22分進入台中市東勢區，再沿著台三線(東蘭路)經東勢大橋進入石岡區，至終點石岡旅客服務中心，全長154.3公，台中市所轄路段約14.3公里。台中市警方針對比賽路段進行交管，也提醒駕駛，當日如欲行經比賽路段，建議提前規劃改行駛台3線以外道路以避開管制，如已身處管制路段，則請務必配合暫停路旁耐心等待。

「2025國際自由車環台公路大賽」共有台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站與美麗新六堆站等5站，合計約646公里之路程，賽事為經國際自由車總會認證之頂級重要賽事，今年有來自全球22支國家隊及職業隊選手參賽，首站臺北市站將於114年3月16日舉辦，接連五天以每天1站之進度進行比賽。

▲浪漫台三線自由車賽交管路線、時間表。（圖／台中市政府提供）



台中市警方表示，在台中所轄道路進行之賽事為第3站「浪漫台三線站」，競賽車隊將於3月18日10時整由新竹縣出發，經苗栗縣後，預計於13時22分由卓蘭大橋縣市交界進入臺中市東勢區，續沿台三線(東蘭路)經東勢大橋進入石岡區，至終點石岡旅客服務中心，將針對以下路線進行交管：

一、 台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）階段性移動管制，管制時間：114年3月18日13時至14時30分。

二、 台3線（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行，管制時間：114年3月18日13時至14時30分。

三、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止車輛通行，管制時間：114年3月18日11時30分至18時30分。

四、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）道路兩側禁止停車(含停車格)，管制時間：114年3月17日22時至3月18日18時30分。

五、 台3線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路明德路北端）、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止砂石車通行，管制時間：114年3月17日至18日全日。

警方提醒，上述階段性移動管制原則為「有分隔島路段採單邊順向管制，無分隔島路段採雙向管制」，車隊行經無安全島路段，同向將管制淨空，對向民眾之車輛亦請配合靠路邊暫停；另為降低交通管制所造成之影響，台3線有分隔島路段（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）將實施調撥車道措施，讓往南(豐原)方向車輛仍可利用北向內側車道通行。