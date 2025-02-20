竹市自由車場太顛簸！世壯運裁判長試騎出意外　撞欄杆骨折送醫

▲日前選手試騎竹市自由車場時車把就抖動得相當厲害，今天北市世壯運裁判長試騎，結果摔飛出去骨折送醫。（圖／林彥甫服務處提供）

記者劉人豪／新竹報導

為籌備5月17日至30日登場的「2025雙北世界壯年運動會」自行車賽事，新竹市府辦理「新竹市立自由車場暨周邊設施環境改善工程」，進行47年來最大規模的整修工程，並共計進行18次試騎，採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整，持續改善提升品質。不過新竹市時代力量議員林彥甫、蔡惠婷今（20）日指出，北市世壯運裁判長到竹市自由車場試騎，結果摔飛出去骨折送醫，批評「新竹市政府難辭其咎」。



林彥甫批，新竹市自由車場的工程比棒球場還要扯，還沒啟用就造成人員的受傷，過去在施工的過程中，一直警惕市府要嚴格監督廠商，甚至請教體育署，或是國外日本的廠商怎樣施做跑道的面，讓它能夠平整，結果今年年初試騎，就是場地非常顛簸，新竹市選手的手把一直在震動，「我想這樣的場地，絕對不可能作為世壯運的比賽場地，結果今天就傳出，連裁判長試騎都摔出去造成受傷，市政府難辭其咎」。

▲林彥甫、蔡惠婷認為，發生意外事故市府難辭其咎。（圖／林彥甫服務處提供）

林彥甫指出，新竹的選手在今年初於自由車場試騎，在騎行時車把抖動得相當厲害，連作為平常的練習場都很危險，更別說要用來辦比賽。難以想像選手在如此顛簸的場地上超速騎乘會發生什麼事，最嚴重的後果就是整個自由車生涯直接報廢。

林彥甫表示，現在發生這麼嚴重的事情，市府應該盡快來對外說明，自由車場現在工程改善的狀況如何，不要在辦內部會勘的時候，把議員都排除在外掩蓋事實的真相，時代力量黨團也會建議，新竹市應該成立自由車場的改善工程監督小組，比照棒球場，進到現場去看，哪一些缺失，要求市政府一定要審慎的來處理，絕對不能讓自由車選手在這個比賽中有任何的閃失，讓他們的生涯受到影響。

蔡惠婷指出，今天早上台北市世壯運的自由車裁判長，到新竹市的自由車場進行試騎，結果因為場地的顛簸造成車把嚴重震動，以至於沒有辦法壓車之後，裁判長撞上欄杆摔飛出去骨折緊急送醫，批評「新竹市政府難辭其咎」。

林彥甫服務處人員指出，裁判長因試騎結果骨折送醫，市府對此事件尚未對外進行說明。