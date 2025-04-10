綠委憂「離島示範區」開中國洗產地後門　外交部認：美國相當重視

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普宣布課徵中國125%關稅，由於川普日前宣布對等關稅政策時，也有提到洗產地等問題。綠委擔憂，藍委陳玉珍提案設立「離島自由貿易示範區」恐大開中國洗產地後門，甚至影響台美關稅談判。經濟部政務次長江文若今（10日）表示，「離島示範區」將開啟洗產地後門，確實也是行政單位的憂慮，這個修法涉及國安，應審慎處理。外交部政務次長陳明祺指出，美國對於這個洗產地的責任非常地重視，這是它整個關稅全球佈局用意，並且會持續與美國溝通，一定會全面防範洗產地。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略布局及因應」，並備質詢。

陳玉珍日前提案增訂《離島建設條例》草案，要將離島變成自由貿易示範區，草案內容提及，大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，其許可條件與程序、項目與規定、停止進出規定及其他進出管理應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關會商各離島縣政府擬訂。如今審查進度已付委排審。

綠委林楚茵質詢時指出，國民黨提案設立「離島示範區」，就是在幫中國打開洗產地後門，法案已在委員會審議階段，現在國會藍白多數，隨時都可以抽出逕付二讀，如果真的設立，恐把台灣帶向關稅125%的深淵。

林楚茵質詢提及，美國總統川普延續2018年美中貿易戰，宣布對多國開徵關稅，這場關稅風暴底下其實是要建立「去紅供應鏈」，讓全球各國在這場貿易的關稅當中做出決定跟選擇，2019年台灣政府為因應美中貿易戰，針對貿易法修法強化產地認證及罰則，就是避免在美中貿易戰底下，台灣變成洗產地的中介。林楚茵並詢問財政部，2019年修法後，洗產地的案件有減少嗎？來自中國洗產地的比例如何？

財政部常務次長謝鈴媛答覆，查獲的件數有388件，其中輸往美國的有133件，財政部沒有比較修法前後變化，但海關一直都在嚴格執行洗產地查緝。

林楚茵擔憂上有政策、下有對策，列舉台灣出口至美國top 5貨品，如：USB或集線器、電腦主機、電腦主機零件、IC、網路設備，並表示這些貨品台灣可以製造，中國也可以，結果現在藍白立委提案修法，打算設立「離島自由示範區」，開放中國資金、勞力與貨物自由貿易，形同為中國打開洗產地後門，並詢問列席部會對於這部法案的態度。

陸委會副主委沈有忠直言，離島自由貿易示範區將開啟台灣國安後門，貿然開放中國人流、金流、物流，不僅國內高度疑慮，甚至還會影響台美關係。經濟部政務次長江文若認同，「離島示範區」將開啟洗產地後門，確實也是行政單位的憂慮，這個修法涉及國安，應審慎處理。

外交部政務次長陳明祺指出，美國對於這個洗產地的責任非常地重視，這是它整個關稅全球佈局用意，並且會持續與美國溝通，一定會全面防範洗產地。