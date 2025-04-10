陳玉珍提設離島自貿區　綠指「脫台入中」：若遭報復關稅怎麼負責？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區。讓中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」進出。對此，民進黨今（10日）質疑，在中國商品飽受國際制裁、關稅封鎖的當下，設一個自由貿易區讓中國貨品「換台灣身分」出口，這不就是赤裸裸的「脫台入中」嗎？若被發現，報復性關稅來了你要怎麼負責？

陳玉珍日前提案增訂《離島建設條例》草案，要將離島變成自由貿易示範區，草案內容提及，大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，其許可條件與程序、項目與規定、停止進出規定及其他進出管理應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關會商各離島縣政府擬訂。如今審查進度已付委排審。

民進黨發言人韓瑩表示，陳玉珍想「脫台入中」，金門變中國洗產地？陳玉珍推「金門自貿區」，說是要振興經濟，但大家有看懂嗎？這根本是把金門變成中國「洗產地」的跳板。

韓瑩質疑，在中國商品飽受國際制裁、關稅封鎖的當下，設一個自由貿易區讓中國貨品「換台灣身分」出口，這不就是赤裸裸的「脫台入中」嗎？最荒謬的是，她一邊罵政府「跪美」，一邊卻想把台灣門戶打開讓中國貨暢行全球。這種雙標操作，是誰真的在出賣台灣？

韓瑩表示，要問陳玉珍：金門變成中國貨洗產地，你要怎麼保障台灣品牌信用？若被美國與其他貿易夥伴發現產地造假，報復性關稅來了你要怎麼負責？中國用這種方式滲透經濟主權，到底是誰在幫他們鋪路？脫台入中不是陰謀，是現在進行式，離島不是統戰工具，陳玉珍才是幫中國開門的那個人。

