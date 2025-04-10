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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聚焦大罷免！綠批蔣萬安「查水表」　藍護航：如何區分惡意檢舉？

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，質詢前民進黨黨團包圍蔣萬安高喊「蔣萬安不要查水表」，國民黨籍議員也同時上前聲援蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安施政報告及質詢，民進黨團於程序發言期間，包圍蔣萬安高喊「不要查水表」，國民黨籍議員也同時上前聲援蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台進入大罷免時代，截至5日中午，已有35名泛藍立委、12名綠委進入第二階段連署。台北市長蔣萬安今（10日）赴議會施政報告，民進黨團要求蔣公平看待罷免、行政中立，喊話不要對支持罷免活動的店家「查水表」；國民黨團則幫蔣萬安加油打氣，並反批如何區分惡意、善意檢舉，不如請民進黨訂定自治條例，規定罷免期間都不可以稽查。

蔣萬安10日下午2時赴議會進行施政報告，但報告前進行程序發言時，台北市議會民進黨團總召陳慈慧表示，大家都是根據《公職人員選舉罷免法》選出，政府有權利保障選舉活動公平公正的同時，政府也有權利義務保障人民依法發起的罷免活動。

陳慈慧提到，民進黨團認為在這次罷免活動中，北市府只有一個立場，就是公平公正，但這段時間看到由民間發起的罷免活動店家，被北市府多局處輪流「查水表」，甚至有團體被警方騎車跟隨，警察局自己坦誠也有踰越比例原則；罷免是人民權利，並不是鬧事，應該保障而不是打壓，要求蔣市府應公平看待公民活動，修正不平等行為，希望蔣市府行政中立。

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，左為台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安施政報告前，先赴議長室拜會台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

民進黨團副總召趙怡翔指出，施政的前提是「依法施政」，台灣曾經經歷過威權戒嚴，相信不分黨派，都認同「查水表」不應存在於民主社會中；但非常遺憾的是，在台北市大罷免開始後，這三個字不斷浮現於市民耳中，因為蔣萬安領導的團隊，不斷對罷免友善店家釋出政治壓力。

趙怡翔說，參與罷免活動或設立罷免站，這都是《憲法》保障的權益，北市府應維護人民基本的權益，結果蔣市府不願謹慎處理惡意政治檢舉，甚至浪費公家資源，目的對公民社會帶來寒蟬效應，如果蔣萬安不認同被貼上「查水表」標籤，就應表明清楚立場，做出行動給市民看。

民進黨團幹事長顏若芳先是要蔣萬安「尊重議員」，當議員講話時，不要一直低著頭，隨後提及蔣多次在公開市政行程中，公然幫國民黨立委講話，包含3月22日就業博覽會、3月31日生生喝鮮乳說明會以及里長座談等，數次在市政行程上談論大罷免，破壞行政中立原則，甚至抹黑公民團體的自主動員為仇恨政治操作、頻頻跳針「為罷而罷傷民主」，「你這樣行為才是傷害台灣民主」。

顏若芳說，地方選務主管機關如有發現疑似偽造、死人連署情勢，可以寄發罷免查詢單，但是民進黨立委的罷免案中，吳思瑤、吳沛憶、伍麗華、陳瑩委員的連署不合格率都超過30%，累計數百份連署無效，而4位委員的罷免案查詢單，北市選委會卻僅寄發12張，台北市政府顯然因人設事、刻意護航。

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，質詢前民進黨黨團包圍蔣萬安高喊「蔣萬安不要查水表」，國民黨籍議員也同時上前聲援蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

隨後，民進黨團議員們站到蔣萬安面前，手持「捍衛公民自主，拒絕政治打壓」、背後寫「蔣萬安不要查水表」紙板，喊話「我們捍衛公民自主，拒絕政治打壓，蔣萬安不要查水表！」要求蔣萬安行政中立。然而國民黨議員們到場人數不多，但還是站在綠議員旁邊喊話「市長加油」，民眾黨議員們則默默坐在台下未發言。

而台北市議會國民黨團書記長李明賢則幫忙蔣萬安講話，表示相信蔣市府100％行政中立，在大罷免期間，自己調過所有數據，包括商業處、衛生局、勞動局、環保局等所有稽查數據，通通都一樣，沒因為大罷免增加，衛生局平均每月500件、環保局平均每月4300件，都跟去年每月都一樣，「有所謂行政不中立嗎？完全沒有！」

李明賢質疑，民進黨稱「惡意檢舉」，但要如何區分惡意、善意？還是以後檢舉就設一個機器，先調查黨籍顏色再接受？倘若大罷免期間就有「檢舉豁免權」，那乾脆請立院民進黨團、議會民進黨團訂定自治條例，規定罷免連署期間，台北市公務員都不可以稽查，「市政可以這樣搞嗎？」

▼蔣萬安施政報告及質詢，質詢前民眾黨黨團送上市政通血丸，要求蔣萬安回歸市政。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，質詢前民眾黨黨團送上市政通血丸，要求蔣市長回歸市政。（圖／記者李毓康攝）

▼民進黨台北市議員簡舒培送先總統蔣公遺囑給蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，市議員簡舒培送先總統蔣公遺囑給蔣市長。（圖／記者李毓康攝）

▼民進黨台北市議員林延鳳送修容組與強力定型噴霧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，市議員林延鳳送修容組與強力定型噴霧給蔣市長。（圖／記者李毓康攝）

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