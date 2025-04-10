提案金門設國際醫療專區挨轟　陳玉珍：法律上外國不包含「大陸」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍上會期提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增設離島國際醫療特區，綠營憂恐讓中國醫事人員，在沒有台灣證照的情況下來離島執業，成為「一國兩制示範區」。對此，陳玉珍今（10日）回應，「這完全錯誤，提案中有提到可以引進外國優秀醫療技術及人員，但完全未包含『大陸地區』醫事人員，因為在我國法律用語上，外國是不包含『大陸地區』的。」

陳玉珍被起底曾提「離島條例修法」，擬在金門設置國際醫療機構，聘僱外國醫事人員於機構內執行業務，且不受須領有我國醫師專門職業證書之限制。但綠營之前就曾質疑，任何國際醫師、外國醫師，可以不適用台灣的醫師法、醫療法對於外國醫師聘用的相關規範，這樣的醫療專區會破壞台灣醫療秩序，同時也恐讓中國醫事人員，在沒有台灣證照的情況下來離島執業，成為「一國兩制示範區」。

陳玉珍對此回應，最近蟾蜍側翼又再散佈一份謊言連篇的梗圖，說自己與陳雪生共同提案修訂離島建設條例，要讓中國無照醫生到金馬執業。事實上，這個梗圖完全錯誤，根本就是不了解離島醫療困境，只為刻意抹紅而捏造不實內容！

陳玉珍解釋，該提案的重點是因為離島普遍面臨醫療資源不足困境，所以藉由推動離島國際醫療特區，提升離島醫療水準，增加更多民間醫院來金門設立醫院的誘因，不要讓金門只有一家部立金門醫院。提案中還特別要求，這些新設立的國際醫療院所，要保留一定比例的病床給當地居民使用。

陳玉珍強調，提案中有提到可以引進「外國」優秀醫療技術及人員，但完全未包含「大陸地區」醫事人員，因為在我國法律用語上，「外國」是不包含「大陸地區」的。

陳玉珍痛批，蟾蜍側翼可以忽視金馬離島醫療資源稀缺的困境，可以忽視金馬人民需要花費交通時間及金錢來臺看病就醫，但「故意」把強化離島醫療資源的法案抹紅就是「沒人性」、就是「惡質」。