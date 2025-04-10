郭智輝：6成補助中小企業跟傳產　「不裁員、不降薪」作貸款保證條件

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普對等關稅衝擊，行政院上周提出規模880億預算補助，其中410億經費跟經濟部有關，但也有部分傳產工廠叫苦喊裁員。綠委林岱樺今（10日）質詢時指出，財政部應統籌八大行庫組成融資專案小組，將不裁員保證設定於貸款條件當中。對此，經濟部長郭智輝承諾，60%用在輔助中小企業及傳產，並會以「不裁員，不降薪」作為貸款保證條件。

林岱樺質詢時表示，自己認同經濟部提出的利息補貼跟研發補助，但自己更在乎勞工權益。林表示，財政部應統籌八大行庫組成融資專案小組，配合經濟部、農業部產業政策，將不裁員保證設定於貸款條件當中。林也要求，針對區域及產業聚落，進行補助分配的專案評估，針對中小型企業及傳產的扶助，經濟部的410億經費中，劃定百分之六十給予補助，避免資源集中在半導體、資通訊等優勢產業。

對此，郭智輝承諾，60%在輔助中小企業及傳產可以做到，並會以「不裁員，不降薪」作為貸款保證條件。財政部次長李慶華也表示，這是重要原則，會請八大公股行庫列為參考，。

林岱樺請經濟部提出方案評估，且高雄地區台灣鯛與鱸魚，強調對美有近億的出口額，相較於巴西10%的關稅，台灣產品競爭力大為降低，農業部有何因應？農業部長陳駿季表示，未來將輔導業者走端路線，打進美國市場。



台美雙方簽署「阿拉斯加液化天然氣(Alaska LNG)買賣暨投資意向書（LOI）」，目的在於確保天然氣的供應穩定。林岱樺主張，天然氣應「國氣、國運、國管」，提升台灣能源安全的自主性，中油也跟轉投資事業尼米克，但未見對國籍天然氣航運人才養成提出要求，林岱樺要求經濟部要將「養成台灣籍天然氣船船長」，納入本次對美採購規劃之中。郭智輝稱，會與交通部深刻快速檢討，並落實此規劃。