快訊／男子三民高中捷運站外喊「我有槍」　法院裁定羈押

記者劉昌松、許力方／新北報導

張文在北捷台北車站與中山商圈隨機攻擊，震驚社會，隔天新北市蘆洲區三民高中捷運站外又傳出疑似模仿案，35歲邱姓男子在捷運站外高喊「我有槍」，引發恐慌，巡邏員警上前制伏，將他逮捕移送。檢方訊後認定他涉犯恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押並獲准。

邱男情緒失控拒檢 企圖搶警棍與員警爆衝突



新北警方當時巡邏正好經過三民高中站外，發現邱男行徑異常上前盤查，未料對方情緒激動、拒不配合，過程中不斷咆哮叫囂，甚至竟伸手企圖搶奪警棍，還對員警大喊「告你去法院喔！閉嘴啦！」，場面一度緊張。

▲邱男情緒不穩、言詞激烈，甚至作勢攻擊警方，遭壓制在地逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）



警方隨即依法將邱男壓制逮捕，現場並未發現任何槍枝。不過，處理過程中一名陳姓員警左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，送醫治療後所幸無生命危險。警方指出，考量前一晚才發生北捷攻擊案，此案不容輕忽，全案依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌，隨案移送新北地檢署偵辦。

檢方認定犯嫌重大 聲請羈押獲法院裁准



新北地檢署表示，邱男高喊「我有槍」並攻擊現場員警，被以現行犯移送，檢察官訊問後，認定其涉犯恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押並獲准。