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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／59.3%不贊成大罷免　56.5%不願參與二階連署

▲▼大罷免棒球帽及手搖旗。（圖／翻攝邱志偉臉書）

▲民進黨大罷免小物。（圖／翻攝邱志偉臉書）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，目前已有35位藍委、14位綠委進入二階連署。台灣民意基金會今（14日）公布最新民調，針對「贊不贊成柯建銘大罷免主張」，有59.3%不贊成、33.8%贊成；另外，調查「選民可不可能參與二階連署」，有56.5%不可能、39.6%可能、。台灣民意基金會分析，這傳達兩個重要訊息，一個是主流民意不贊成「大罷免」，另個是贊成「大罷免」的人數並不算少，有三分之一強，是大罷免連署的有利條件。

民眾贊不贊成柯建銘「全面性罷免藍委」主張？

台灣民意基金會調查「一般說來，您贊不贊成柯建銘『全面性罷免國民黨籍 41 席立委』的主張」，結果顯示，有33.8%贊成，其中20.1%非常贊成、13.7%還算贊成，另有59.3%不贊成，其中22.2%不太贊成，37.1%一點也不贊成，5.2%沒意見，1.7%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成四贊成，五成九不贊成。不贊成的人比贊成的人多 25.5個百分點。值得注意的是，當兩成選民強烈贊成的時候，卻有三成七強烈不贊成，這項發現傳達了兩個重要訊息，一個是台灣社會主流民意不贊成「大罷免」，另一個是贊成「大罷免」的人數並不算少，有三分之一強，是大罷免連署行動的有利條件。

▼台灣民意基金會調查罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

▲▼台灣民意基金會調查罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

進一步分析，從年齡層看，包括 65歲及以上者，每一個年齡層皆呈現一面倒不贊成「大罷免」的現象顯然，和三月不一樣，多數長者已轉而反對大罷免。

從教育背景看，除小學及以下教育程度者外，高中/高職以上教育程度者皆一面倒不贊成大罷免；初中/國中教育程度者，則是贊成與不贊成各半。而從六都 16 縣市角度看，除台南市外，每一個地區都呈現多數或一面倒不贊成「大罷免」。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成二贊成，二成二不贊成；國民黨支持者，1.7%贊成，九成五不贊成；民眾黨支持者，3.7%贊成，九成五不贊成；中性選民，一成七贊成，七成一不贊成。

台灣民意基金會認為，與上個月相比，國人對柯建銘所倡議大罷免的態度沒有什麼變化。具體地說，贊成者略增 1.2 個百分點，不贊成者也略增 1.4 個百分點。從一個動態觀點看，過去一個月，各地公民團體卯足勁推動二階罷免連署，再加上民進黨三月中下旬不避諱全面力挺大罷免，但從結果面看，卻只獲得很有限的推進效果，甚至激起更多人反對大罷免。

▲▼台灣民意基金會調查罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民眾是該罷免選區選民，可不可能參與連署？

台灣民意基金會也調查「第二階段必須選區內至少有 10%選民的連署，如果您是該罷免選區的選民，您可不可能參與連署」，結果顯示，有39.6%可能，其中24.1%非常可能、15.5%還算可能，另有56.5%不可能，其中20.1%不太可能、36.4%一點也不可能，3%沒意見，0.9%不知道。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成可能參與二階罷免連署，五成七不可能。這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，不參與二階罷免連署的公民雖居絕對多數，但可能參與者仍相當踴躍，意味各選區二階罷免連署通過的潛在可能性不小。

▲▼台灣民意基金會調查罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

進一步分析，包括 65 歲及以上者，每一個年齡層都呈現多數人不可能參與二階罷免連署，尤其是 35-54 歲，與上個月相比，資深公民（年長者）參與罷免的熱情已明顯下滑。

從教育背景看，每一種教育程度類別，皆呈現多數或一面倒不可能參與二階罷免連署。而從六都 16 縣市角度看，除台南市之外，其他五都 16 縣市都呈現多數人不可能參與二階罷免連署。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成四可能，二成三不可能；國民黨支持者，一成二可能，八成四不可能；民眾黨支持者，一成六可能，八成三不可能；中性選民，一成九可能，七成四不可能。由此可見，民進黨支持者仍有高度可能參與二階罷免連署，在野黨與中性選民基本上興緻缺缺。

最後，台灣民意基金會總結，與上個月相比，國人參與二階罷免連署的熱情已有明顯消退的跡象。具體地說，可能參與二階連署者下滑 3 個百分點，不可能參與連署者上揚3.6 個百分點。後續發展，值得觀察。

▲▼台灣民意基金會調查罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

訪問期間是 2025 年 4 月 7-10 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1080 人，市話 758 人，手機 322人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
 

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