遭簡舒培嗆押房籌錢「賣慘」　羅智強告造謠：準備坐5年牢吧

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立委羅智強的團體日前宣布二階連署達標，羅智強則稱糧草告急，妻子將去銀行辦理房屋抵押貸款，籌措經費，自己也出書販售。民進黨台北市議員簡舒培對此狠批，羅智強立委選舉剩餘款還有1300多萬，為什麼要「賣窮」「裝可憐」？羅智強今（14日）宣布將提告簡舒培造謠，「妳準備坐5年牢吧！」

羅智強強調，為了力拚反惡罷、將房子拿去抵押籌措經費，殊不知民進黨竟又開始造謠，尤其親綠媒體還配合罷免團體，再次拿他2022年宣布參選桃園市長時的政治獻金來作文章，且簡舒培甚至還直指他假藉選舉募款，將政治獻金轉到自己基金會、接著把錢洗出去，氣得他揚言提告簡舒培。

「去年大選時，民進黨就以此對我查水表，結果連根毛都查不出來。今年又來了！老狗玩不出新把戲，民進黨就只有造謠一招。」羅智強強調，他的政治獻金都是經會計師查核簽證才向監察院申報、監察院查核無誤後公布，一切合法合規，而簡舒培稱他將錢轉到自己基金會一事完全是無中生有、抹黑造謠，這就是民進黨在這場大惡罷中的一貫套路。



羅智強感嘆，綠營用大選規格來打罷免之戰，更突顯了這場惡罷資源不對等，「被罷免人不得募政治獻金，連抵押房子也被撲天蓋地攻擊。惡罷越囂張，我們越不能退讓！」因此，針對簡舒培在罷免期間造謠部分，他也將依《選舉罷免法》提出告訴、意圖使人被罷免，這是5年的重罪，「從今天開始，任何有關於罷免的謠言，我都不會姑息，來一個告一個！惡意報導的媒體，我也一併提告！」

