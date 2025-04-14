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誰要消滅中華民國？　蔣萬安要卓揆評：內政部長喊讓賴當台灣國主人

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前被民進黨台北市議員簡舒培詢問「哪個國家要消滅中華民國」，痛斥「要消滅中華民國的是民進黨跟共產黨」；行政院長卓榮泰昨（13日）反嗆，只有共產黨要消滅中華民國，還說台北市要有氣魄。蔣萬安今（14日）再回擊，現在民進黨執政的總統府、國安會、外交部充滿共諜，是誰要消滅中華民國？也請卓榮泰評論，內政部長劉世芳喊要總統賴清德成為「台灣國的主人」。

▲▼蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝)

▲蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安14日上午出席士林區與里長有約活動，會前接受媒體訪問。針對卓榮泰昨稱，只有共產黨要消滅中華民國，還說台北要有氣魄？蔣萬安表示，「誰要消滅中華民國？請卓榮泰也可以評論一下，現在民進黨執政的總統府、國安會、外交部充滿共諜，身為行政最高首長應該要表達一下意見」。

蔣萬安再指，也請卓榮泰評論一下，劉世芳公然說要讓賴清德成為台灣國的主人，卓榮泰應該表達看法。

卓榮泰13日出席民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講，提到最近蔣萬安多次被問及「誰要消滅中華民國」的話題。卓表示，要消滅中華民國的是共產黨，1949年用武力把國民黨趕出大陸，民進黨跟共產黨不一樣，是在2000年用民主跟選票把國民黨請出總統府而已。

「我們不一樣，就因為2000年是民主勝利，才有今天自由民主台灣，自由民主中華民國。」卓榮泰強調，要消滅中華民國的只有共產黨，用威脅、武力跟滲透、併吞消滅中華民國，還有台灣人民自由民主的生活方式。

卓榮泰強調，首都要有氣魄，台北是中華民國台灣的首都，不僅是政治經濟中心，未來還要劃定首都圈黃金廊帶，北北基宜串連4縣市綠色科技，擴大首都圈的發展。

▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）

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