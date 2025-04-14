「間諜當然是在敵人裡」　呱吉談共諜案：藍白快交出一兩個不然很難看

▲邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨爆出多起共諜案，近日驚傳國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑也涉入案件，遭到在野黨砲轟。對此，網紅「呱吉」邱威傑13日表示，假設是一個國家領導，間諜當然是送去敵人那裡，建議藍白趕快交出一兩個間諜，不然真的滿難看的。貼文一出，掀起網友兩派論戰，邱威傑則還原原意，自己當然不認為國民黨需要交一兩個共諜出來交差，但是共諜案不該是內部政治攻防的藉口，應該是同仇敵愾的原因。

邱威傑於Threads發文表示，「假設你是一個國家的領導，你會把間諜送去哪裡？當然是敵人那裡」。甚至於不要說敵人，有時候關係不是很可靠的盟友、你怕他窩裡反的夥伴，照樣要送間諜過去。唯一不需要送間諜過去的情況就是，很確定對方就是自家人。

邱威傑呼籲，自己是建議國民黨和民眾黨趕快交出一兩個間諜，不然真的滿難看的。

貼文一出，吸引42萬瀏覽，網友灌爆留言，有網友表示「真的是包牌耶，怎麼樣都民進黨贏」、「所以你的邏輯是，只有被滲透才代表清白」，也有力挺呱吉的網友留言「你這裡會被藍白支持者和網軍圍攻欸」。

引起討論後，邱威傑也於留言區補充，國民黨的問題早就超過助理是共諜的程度，而是檯面上的政治人物和退將集體去中國輸誠。

邱威傑認為，今天民進黨一定要檢討共諜與內控問題，但是這不正代表台灣被滲透和侵害的風險，這時候說民進黨通匪？不是更加可笑，如果都知道共諜可怕，那怎麼不譴責對岸的行為優先。抓捕民進黨的共諜不就更可以證明台灣檢調機關與政府並不把共諜當成整肅異己的手段而已。

最後，邱威傑還原發文原意，要抬槓有很多方法，但不要雙重標準，自己當然不認為國民黨需要交一兩個共諜出來交差，但是共諜案不該是內部政治攻防的藉口，應該是同仇敵愾的原因吧。

▼呱吉邱威傑貼文。（圖／翻攝自Threads／呱吉）