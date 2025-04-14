快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶召集人住處遭調查局搜索

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左一），劉思吟（右一）。（圖／罷免吳沛憶團體提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨籍台北市議員劉耀仁日前至北檢告發偽造連署，直指國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，其中連署人設籍不滿4個月數量激增。調查局今（14日）上午前往罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索。兩人發出聲明強調，「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」。劉思吟也宣布，「今天所有連署活動暫停。」

李孝亮、劉思吟臉書聲明如下：

我或許會被收押，但我絕對不會屈服。

在這片我深愛的土地上，我始終相信，正義終將戰勝邪惡，真相終將照亮黑暗。今天，我站在這裡，並非因為我做錯了什麼，而是因為我選擇了對抗不公。正義之路從來不易，歷史無數次證明，挑戰既得利益的人，常被打壓、被抹黑、甚至被迫害。

我清清楚楚知道自己是清白的，沒有任何犯罪的事實，也沒有任何羞愧的理由。我唯一做的，就是喚醒社會的良知，揭露一位立委的背叛與虛偽，堅定推動罷免行動，讓人民的憤怒與失望有出口。這場行動，不是為我個人，而是為所有被漠視的聲音、被遺忘的正義。

如今，他們想用司法成為打壓異己的工具。他們想讓我噤聲，讓我屈服。但我告訴各位：我不會低頭。

如果我因此被收押，那麼讓這成為這場抗爭的象徵。讓人民看見，一個願意為理想、為正義、為民主法治承擔代價的人，是多麼地堅定與不可摧毀。



歷史會記得，這不是一個人的倒下，而是一個世代覺醒的開始。今天我一人受苦，未來將有萬人站起。我要對全台灣說：我不會放棄、我不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止。

這場戰爭不是關於我，而是關於我們的下一代是否能在一個真正民主、真正有法治的台灣長大。我要用我的自由、我的名譽、甚至我的人生，換取一個更公義的未來。

若司法選擇站在不義的一方，那麼人民就要成為最終的裁判。歷史不會原諒沉默的人，正義永遠不會缺席，只會遲到。

請與我同行，堅持這場罷免，讓台灣成為一個真正屬於人民的國家。