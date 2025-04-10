應對關稅戰卓榮泰啟動傾聽之旅　即時調整政策協助產業界

▲行政院發言人李慧芝、經濟部次長賴建信。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

川普對等關稅日前上路後，今（10日）突宣布除去中國以外的國家可暫緩90天上路、僅先以10%稅率計算，引發各界討論。行政院除了提出產業支持方案外，院長卓榮泰也啟動「產業傾聽之旅」，今下午將先到桃園，接著12日到彰化、13日到高雄；發言人李慧芝強調，希望可以跟業者有最直接的溝通跟了解，政府才能調整政策，給產業界最直接的幫助。

經濟部今在院會報告880億的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，院長卓榮泰裁示通過，並強調川普總統宣布關稅措施調整，暫緩實施對等關稅90天，接下來政府會把握機會，與美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，也維護產業競爭力。

卓榮泰強調，政府已與產業界展開溝通，並將持續召開產業座談會傾聽業界心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求，全力讓國家經濟穩定、產業發展穩定，國人生活安心。

李慧芝說，卓院長的產業傾聽之旅今天下午將到桃園，週六到彰化、禮拜天到高雄，「產業之旅會持續進行下去，希望可以跟業者有最直接的溝通跟了解，政府才能持續調整政策方針，給產業界最直接的幫助」。

至於3月啟動的宣講部分，李慧芝說，是由主辦單位邀請，相關內容已規劃好。她表示，院長下鄉宣講時都是以國家政策、政府規劃，現在也有必要向大家報告，關於這次的關稅政策政府可以提供的協助有哪些，以及社會衝擊等，這些都需要向人民報告說明。

針對關稅衝擊的評估部分，李慧芝說，台美經貿工作小組這幾個月來，從低推估、高推估到極高推估，都有做預判，相關衝擊報告也有分析，更近一步的分析會在明天的專案報告中做進一步解說。