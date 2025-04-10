川普龜縮暫緩實施！外媒分析「與4大原因」有關：憂引發金融危機

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普先前針對各國公布「對等關稅」，不過之後卻又突然宣布，除了中國關稅提高至125%，其他75國的關稅政策將暫緩實施90天。外媒分析，這是因為川普不得不體認到市場劇烈動盪、美債拋售與政商界反撲。對於突如其來的讓步，顯示即便在代表性政策議題，川普也無法忽視來自金融市場與政治體系的現實壓力。

根據《金融時報》，4月2日，川普高調宣佈啟動貿易戰，誓言「解放」美國免受他認為不公平的全球貿易制度所苦。不過短短數天內，美國股市大幅波動，引發債市連鎖反應。美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告，可能引發金融危機，使川普開始重新考量政策方向。

川普坦言，他看到「人們開始害怕」，並承認市場的反應超出預期。

＊華爾街與企業領袖警告經濟風險

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在電視專訪指出，美國若不再改變貿易方向，可能將陷入經濟衰退。此番談話嚴重影響川普，進而認真思考是否該暫緩部分關稅計畫，就連特斯拉執行長馬斯克等重量級企業領袖也對關稅政策表達擔憂。

＊內閣官員建議重啟談判

在白宮內部，包括美國財政部長班森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），也建議轉向談判路線，包括與日本和南韓等盟友重啟貿易對話，避免與傳統盟友關係惡化。川普在與核心官員討論後，決定暫緩實施對等關稅政策。

＊政界反彈升高

就連共和黨內也有國會議員罕見出現批評聲浪，導致川普難以忽視關稅所形成的政治壓力。

共和黨內部人士擔憂，貿易戰將對美國農業與製造業帶來實質衝擊。至於民主黨，則抓住機會強烈抨擊川普的關稅政策。民主黨籍參議員德賓（Dick Durbin）直言，川普所謂的「關稅解放日」造成的混亂與不確定性，並不會在90天內消失。

＊市場動盪與債券拋售引發警訊

川普表示，當他觀察到美國債券市場開始出現不尋常的波動時，便意識到情勢嚴重。他指出「人們開始感到不安」，並承認市場對他的政策出現恐慌反應。美國前財政部長桑默斯更警告，關稅可能爆發金融危機，成為川普不得不讓步的關鍵催化因素。

上述種種原因，成為川普宣布暫緩實施75國對等關稅的關鍵。對此，SLC資產管理公司主管穆拉基（Dec Mullarkey）表示，「這證明他會關注市場，也知道自己何時做得太過頭。這對於維持制衡是好事：市場仍然有力量，且不會被嚇住。」