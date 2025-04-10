遭綠營轟因應關稅選錯邊　謝龍介批「貼標籤」：國民黨是親美友中

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

美國日前對台祭出32%關稅，前中廣前董事長趙少康建議「停止對美投資、爭取中國市場」，引起民進黨立委吳思瑤不滿批評，國民黨人再次選錯邊，依舊選擇擁抱中國。對此，國民黨立委謝龍介今（10日）表示，國民黨並沒有親中，而是親美友中，有人說要選邊站，歐盟有選邊站嗎？今天一味要選邊站，然後再貼國民黨標籤，台灣賺那麼多錢有出賣主權嗎？

謝龍介於節目《鄉民大學問》表示，當家只要不鬧事，在野都會協助，民進黨一路鬧事，說國民黨執政一路親中，但國民黨並沒有親中，國民黨執政8年台美關係史上最好，當然後面有人說蔡英文執政突破了。

謝龍介認為，國民黨是「親美友中」，不需要採取跟大陸對抗，台灣賺那麼多錢有出賣主權嗎？大家看看今天的烏克蘭，川普先搞了俄烏停戰，把手伸進去以後，現在再來搞經濟問題，這都是連貫的。

謝龍介說，但川普無意中創造了歐盟跟大陸本來要切割，現在變成不願切割，而且還在經濟跟貿易方面有更大的合作空間，所以有人說要選邊站，歐盟有選邊站嗎？按照道理講，歐盟跟美國是最親密的戰友，而且又是同一個血緣，但為什麼沒有選邊站？因為也是為了生存的利益。

謝龍介再說，所以今天如果一味要選邊站，然後再來貼國民黨的標籤「你們都親中」，講得好像都沒價值，但台灣賺人家那麼多錢，每一年順差超過一千多億。

謝龍介提到，自己跟大家講很嚴肅的課題，賴總統在上禮拜說「有境外勢力，就是中國大陸，滲透到我們黨裡面」，所以確實被滲透了，賴清德講這些話也表示，情治單位基本上已經掌握好幾個了，賴清德出來宣誓，然後藉此帶各種風向。

謝龍介強調，自己認為這一定要嚴辦，如果中國大陸滲透到國民黨，他也主張嚴辦，任何人拿了中國大陸的錢在台灣帶風向、宣傳、做事，通通都違背了台灣的共同意志與核心價值，相對的拿了美國的錢、拿了英國的錢，也在這邊帶風向的人，今天甚至用假的報告，讓美國人誤以為在野黨砍國防預算、誤以為在野黨跟執政黨合不來、誤以為台灣是親中的。

最後，謝龍介質疑，若今天美國對台灣做出了任何制裁，都會是跟這些有關係的，拿了美國的錢來做抓耙仔的人，難道賴清德不辦嗎？還把這個人排在不分區第一名？