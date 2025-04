貼毛澤東舊片嗆川普！陸外交部發言人暗示「要打多久就打多久」

▲毛寧貼出毛澤東的舊影片。(圖/翻攝X)



記者蔡紹堅/綜合報導

中國大陸9日進一步反擊川普的關稅政策,將對美國的關稅調升至84%。似乎是為了呼應最新的反制措施,大陸外交部發言人毛寧10日上午在X平台上傳了一段毛澤東的舊影片,並配文,「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

該段影片拍攝於1953年2月7日,是毛澤東出席中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第四次會議的發言。

▼中國大陸外交部發言人毛寧。(圖/CFP)



毛澤東表示,「時間要打多久,我想我們不要做決定。過去是由杜魯門,以後是艾森豪威爾(Dwight Eisenhower),或者美國的將來的什麼總統,由他們去決定。他們要打多久就打多久。一直打到完全勝利。」

毛寧還配文稱,「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」(We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down.)

毛澤東發言的時間點,是韓戰爆發的第3年,當時,艾森豪甫就任美國總統不久,雙方已經歷多次停戰談判,但一直未能達成共識。