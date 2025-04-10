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「沒報復就有獎勵」　美財長讚川普強硬：超過75國來談判

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（左）表示，「不報復，就會得到獎勵」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普9日宣布暫緩對等關稅90天，同時把對中國的關稅增至125%。在消息公布之後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）發表簡短發言，直言「不報復，就會得到獎勵」。

The Globe and Mail等報導，貝森特上述言論向各國發出明確訊息，也就是若是表明與美國合作就有可能帶來更有利的貿易條件。貝森特讚揚川普的貿易策略，強調川普的強硬態度讓超過75個國家坐上談判桌，至於美國對中國提高關稅的決定是因為中國拒絕合作。

班森特也指出表示，川普暫緩關稅的作法是早已擬定的策略之一，「這一直是他的策略，你甚至可以說，他把中國逼入困境」。

班森特提到，中國是全球最不平衡的經濟體，「也是美國貿易問題的最大根源」，美國的關稅政策已導致中國商品改道流入歐洲市場，使中國經濟對其他國家形成外溢性問題，成為全球經濟失衡的主要來源。

川普9日宣布，已有超過75個國家與美國接洽，希望在對等關稅正式全面實施前展開談判，且尚未對美採取報復措施。他因此決定在未來90天內，對除中國外的國家僅課徵10%關稅，作為觀察談判誠意的過渡措施，該措施即刻生效。

川普對中國的態度則明顯強硬，他表示，中國對全球市場展現出「缺乏尊重」的態度，因此美方將針對中國進口商品課徵125%的高額關稅，立即實施。

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