無懼125％關稅！　大陸A股今開盤後走揚

▲上證指數。（圖／翻攝百度）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰打到血流成河，美國決定對大陸商品關稅提高至125％。但是大陸A股並未因此暴跌，上證指數今（10）日開盤時漲41點，漲幅1.29％，其後持續走揚，目前超過2000檔股票上漲，僅約100檔下跌。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，對全球各國實施的對等關稅暫時調降至10％，為期90天，作為談判觀察期。然而，針對中國進口商品的關稅則大幅提高至125％，並即刻生效。

A股三大指數開盤全面上揚，上證指數以3227點開盤，漲41點，漲幅1.29％；目前來到3234點，漲47點，漲幅1.49％，漲2195檔，跌106檔。

深證成指以9757點開盤，漲218點，漲幅2.29％；目前來到9845點，漲305點，漲幅3. 2％，漲2811檔，跌72檔。

創業板指以1920點開盤，漲62點，漲幅3.35％；目前來到1934點，漲75點，漲幅4.08％，漲1357檔，跌13檔。

A股各板塊個別靠穩，汽車製造股升逾3％；電子訊息、石油、化工股升逾2％；有色金屬、傳媒娛樂、鋼鐵股升逾1％；生物製藥、房地產、煤炭、金融、水泥、電力股靠穩。

▼深證成指。（圖／翻攝百度）