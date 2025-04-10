對川普「未報復、願談判」收階段性成果　涉外人士揭未來90天關鍵

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博社，闡述面對美國川普總統對等關稅政策，台灣將採取的核心原則與應變策略。涉外人士表示，川普暫緩實施對等關稅，可以視為包括台灣在內，希望進行談判且未採取報復行動之國家，第一階段的談判成果，後續要透過具體做法，改善美國川普政府在意的各項貿易問題；其中，台灣如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。

涉外人士指出，川普於台灣時間10日凌晨宣布，將授權對除中國以外的所有國家，暫停實施對等關稅計畫90天，可以視為是希望進行談判且未採取報復行動，包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果，「另一方面則是，從現在開始，就是關鍵談判90天」。

涉外人士說，值此之際，賴總統投書正是賴政府談判佈局一環，一面向川普總統明確表達台灣對於公平及互惠互利深化台美經貿關係的高度重視，展現我政府對話誠意，一面則是向美國及其他友盟國家展現，台灣作為區域負責任一員，無論是在安全、經濟、區域地緣等議題上，台灣都有信心、有能力貢獻力量，共同克服國際經貿環境的動盪變局、定義未來自由開放的印太地區。

涉外人士分析，投書主軸緊扣日前向國人發表的談話，並進一步聚焦在台灣有能力端出什麼樣的政策牛肉，以回應美國政府的對等關稅政策。同樣是以向國人喊話「全力爭取改善對等關稅」、維護企業與國人信心的五大應變策略出發，投書主軸聚焦「台灣要怎麼做？」，明確喊出降低台美間所有關稅、迅速擴大對美採購與軍購、擴大台灣在美國各州的投資，以及致力排除非關稅貿易障礙等。

涉外人士強調，賴總統的投書，不是一昧毫無論述的「盼改善對等關稅」，而是提出具體做法，以負責任方式表達台灣立場、向美國政府交涉，展現台灣有能力值此變局打出最好的牌，「將台美經濟關係的挑戰轉化為成長、韌性與策略調整的新機會」。

至於接下來關鍵的90天，台灣該做什麼？涉外人士認為，要透過具體做法，改善美國川普政府在意的各項貿易問題。賴總統日前已提出包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美投資、排除非關稅貿易障礙，以及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制、低價傾銷商品違規運轉等問題。

其中，特別是在查緝違規轉運上，政府如何健全法規，在90天內端出實質成果以作為後續談判籌碼，並且在中美關稅戰下，台灣如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。