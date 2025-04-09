總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

▲總統府副秘書長張惇涵。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統府副秘書長張惇涵9日列出藍白刪凍支持中小企業的預算，甚至涉及攸關赴美談判的國外旅費；而當初提案的國民黨立委陳玉珍隨即駁斥，強調早就撤案。不過，總統府晚間再次反擊，強調陳玉珍自證了她確實提案刪除這兩筆預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾，但遺憾的是，結果仍是難逃「通刪」，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決的結果，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元。

張惇涵在中午的節目訪談中，條列出國民黨委員的提案，中小企業新創企業科技運用計畫，刪減2億元，還有一個中小企業發展的預算刪了8.1億；在凍結部分，凍結了中小及新創企業發展的獎補助，這筆預算本來是32億，凍結20%，也就是凍結了6.4億。此外，他還提出，民眾黨團有提了一個統刪案，舉例來說國外旅費，竹科、中科、南科統刪15%，其餘的統刪60%，「那請問現在如果要去美國談判，那怎麼辦？」

對此，當初參與提案的國民黨立委陳玉珍隨即跳出來反擊，痛批張惇涵帶頭散佈假訊息，她說，這兩個提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有；此外，這次關稅所受衝擊的產業都是傳統產業，根本不是新創產業，這幾筆預算還有50幾億元以上可以使用。

針對在野陣營的反駁，張惇涵晚間補充表示，有注意到陳玉珍委員的回應，但陳玉珍的回應，其實自我證實了一件事，就是她確實提案刪除這兩筆預算。並且，如同其他在野黨委員的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

張惇涵表示，遺憾的是，最終的結果也「並非刪除未遂」，因為陳玉珍的這兩項提案縱然未進入表決，但經濟部中小企業署的預算，最終卻也難逃被「通刪」的結果。他說，實際上，不包括經濟部其他單位，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決的結果，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元（包括國外旅費被刪60%，國內旅費被刪20%等）。不過，無論如何，執政團隊一定會持續全力以赴。

張惇涵表示，目前台美雙方持續就後續談判的安排進行溝通，像是美國財政部長公開表示，阿拉斯加能源計畫為優先清單，而台灣或可投入。而台灣美國商會（AmCham Taiwan）更是連續兩天發表聲明，呼籲台美雙方加速關稅談判，並稱台灣是美國長期可靠的貿易夥伴。

張惇涵指出，此時此刻，應該要朝野合作、中央地方合作。因此，不該倒果為因，錯稱被刪除的預算，可以作為應變的財源，更不宜提出無助於台美關稅談判的方案。朝野應該凝聚具建設性的共識，做好更充分準備，才是正辦。