藍委喊「罷免川普」要求停止大罷免　總統府：沒有政黨可主導＆阻止

▲總統府副秘書長張惇涵。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國關稅戰對台灣的衝擊，國民黨立委羅智強日前發文嘲諷，建議「罷免美國總統川普」，也有部分在野黨人士呼籲民進黨政府「停止大罷免」。對此，總統府副秘書長張惇涵9日接受節目「齊有此理」訪問時表示，罷免沒有一個政黨可主導，既然沒有政黨可以主導，更不會有政黨可以阻止。

羅智強日前發文嘲諷，建議能推動「罷免美國總統川普」，引起網友熱議後刪文。對此，張惇涵受訪時表示，幾位在野黨的建議，有沒有辦法解決台灣面臨到的國際貿易危機？他認為「沒有辦法」。

至於有關在野黨部分人士主張，民進黨政府應該停止大罷免一事。張惇涵表示，有關大罷免的議題，他必須講，罷免沒有一個政黨可以主導，既然沒有政黨可以主導，更不會有政黨可以阻止，他也看到幾個罷免的公民團體，白紙黑字講得很清楚罷免是公民行動不是政黨惡鬥。

張惇涵強調，人民眼睛是雪亮的，執政黨好不好，因應措施、產業可不可以受到幫助，產業買不買單，都會被檢視， 一樣台灣是一個團隊，在野黨立委在過程中提出什麼主張，人民也在看，所以還是回去這句話，「菩薩畏因、眾生畏果」。

另外，有國民黨立委主張加入CPTPP。張惇涵表示，這可以一起想辦法，但辦法要有建設性，2017年川普退出TPP，川普政府在做的事，是要跟國家一對一、雙邊談判，「現在是要打一對一鬥牛，不是打團體賽」。