盼賴清德「別濫用對等零關稅」　張善政憂：非輸美產業恐受影響

記者袁茵／台北報導

為因應美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政於今（9日）召開「基北北桃合作交流平台」會議；面對總統賴清德提出5大策略，包括與美談判「對等零關稅」，張善政透露，可看出台灣對美國釋出的談判善意，但很多產業界業者表達顧慮，原本不是以輸美為主的產業將受影響。

蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政9日下午4時在台北生技園區召開「基北北桃合作交流平台」會議，並各自發表致詞。張善政表示，川普宣布關稅政策，真的讓全世界進入一個非常不安的狀況，大家可看見，表面上川普是想平衡美國跟各國貿易逆差，但真正背後目的也講很清楚，像是台積電，川普要將這些製造業拉去美國。

張善政提到，「我不敢說拉回美國，因為很多製造業原來就不在美國，但是大家都知道，美國整個社會、尤其是製造業跟人群疏離很久，製造業要拉回美國能否成功，還有待時間證明。」另一方面，台灣是輸出美國的大國，現在首要做的就是協助受影響的輸美企業。

張善政指出，但自己還想要提到一點，有些企業不是以輸出美國為主，但也不要在這波受到傷害，因為現在看到賴政府端出的很多政策中，有一個叫「對等零關稅」，基本上意義是對美國釋出談判的善意，但自己這幾天已經收到很多桃園產業界表達的顧慮，假使對等零關稅真的能實現，原本不是輸出美國為主的產業將受到影響。

張善政舉例，桃園是台灣汽車生產重鎮，福特六和、中華汽車全都在桃園，假使進口零關稅，可想見汽車業受到的打擊，將造成更多與輸出美國無關的企業勞工受到影響；另也有人擔心，假使因為零關稅，擴大輸入美國很多物品，例如農產品等，過去大家憂心的萊克多巴胺食品、基改食品，會不會趁這一波一起進來？

張善政呼籲，即便現在台灣要調降關稅，得經過和美談判，但衛福部、農業部要好好為國人健康把關，「這是跟關稅議題要絕對脫鉤。」在對等零關稅精神下談判，是一個釋出善意的表現，但他猜測若真的進入談判階段，能促成美國對台釋出有利條件讓步，「進口零關稅絕對不是關鍵，絕對是要我們在美國做更多的製造業投資。」

最後，張善政強調，可體會台灣釋出對等零關稅的用意，但「這個工具不能濫用」，否則會造成更多產業界傷害，相信也不是政府所樂見的事。

▲桃園市長張善政出席基北北桃美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）