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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

美國對等關稅政策即將在台灣時間今（9日）中午全面實施，基北北桃四縣市今下午召開「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議，會議結束後，台北市長蔣萬安證實，明天他與新北市長侯友宜、桃園市長張善政將赴行政院會，如實反映地方基層聲音，大家共同面對現在的挑戰。

美國對台課徵32%的對等關稅，造成產業嚴重衝擊，蔣萬安、侯友宜、張善政預計明天出席行政院院會，向中央反映地方產業的心聲。侯友宜表示，剛剛四市的會議上，他不斷強調就是關稅一事需要中央跟地方來面對，地方應該反映產業的問題讓中央知道，大家才能共同面對問題、解決問題。

侯友宜強調，今天四個首長面對地方的問題，他們把問題反映給中央，不能說中央在做地方沒有做，有些問題則是地方沒有辦法做，必須要跟中央一起合作，更重要的是，中央在困難需要地方來支持的時候，大家也可以一起支持中央，大家共同面對。

謝國樑提到，關稅是中央的權限，最後一定還是中央政府會來定調如何來協助企業，只是在這過程中，地方政府還是要時時關心廠商的進度，像基隆也會繼續的跟廠商開會，要看這個到底是短期的震盪，還是一個長期的衰退，後續要透過持續的關注，再一起反映給中央。

蔣萬安說，四市共識的目標就是團結，地方跟中央團結攜手共同面對困難，四市首長過去一段時間也有積極的親自聆聽第一線產業、中小企業以及勞工朋友所面臨到的各項問題，明天三市首長會到行政院院會，如實的跟中央來反映，讓中央了解在基層的問題。
 

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關鍵字：

蔣萬安侯友宜張善政行政院對等關稅

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