關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

▲美國關稅風暴來襲，台中市長盧秀燕預估，光是退單部分，就會有630億元出口產值收到衝擊。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

美國提高關稅影響台中產業甚鉅，台中市議會今(9)日進行定期會，台中身為工具機產業重鎮，業者們挫咧等。對此，盧秀燕表示，市府已初步試算因高關稅所產生的三種影響樣態，分別為退單、暫緩出貨與分攤關稅成本，其中光是退單部分，就會有630億元出口產值受到影響。

盧秀燕表示，針對美國高關稅，市府根據調查試算，第一種影響樣態是「退單」。原本已下訂單的買家突然取消訂單，若以10%的關稅作為推估基準，初步評估將會對台中市的六大重點產業造成影響，包括機械、工具機、手工具、自行車、基礎製品與五金零件，若這類退單狀況發生，並假設會影響產值的10%，市府預估六大產業在台中的出口產值將受到約630億元的影響。

第二種樣態是「暫緩出貨」。盧秀燕指出，假設買家並未取消訂單，而是要求延後交貨，雖然最終仍可能完成交易，但企業需要承擔額外成本，如原本要出貨到美國的貨品無法如期出貨，只能暫時倉儲，增加倉儲與資金壓力。針對此類情形，預估在台中的六大產業中，將會產生約175億元的影響。

第三種樣態則是「分攤關稅成本」。原本應由買家（如美方）承擔的關稅，現在轉由台灣廠商吸收。若以10%關稅影響來估算，台中業界可能需要自行吸收的稅金成本約為17億元。

為因應關稅風暴，台中市政府於連假期間成立「專案緊急因應小組」，盧秀燕也召開多場會議，祭出6大對策，包含第一、一週內由經發局調查受影響的產業態樣及規模；第二、強烈呼籲政府公股行庫不要抽銀根；第三、盼立法院儘速通過880億元的特別預算；第四、研訂勞工輔助方案；第五、分散訂單擴大非美市場；第六、提供拓銷參展補助，鼓勵國內廠商多到美國以外的市場去行銷。