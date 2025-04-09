TikTok「不賣就禁」再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪奪

▲美方發佈TikTok延期行政令，延期75天，陸商務部痛批：強取豪奪。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美方發佈TikTok延期行政令，延期75天，暫不實施美相關法律。中國商務部發言人今（9）日發出最新回應，痛批美國違背市場原則，反對美方「無視市場經濟規律、強取豪奪、損害企業正當權益的做法。」

發言人指出，中方注意到相關情況。中方重申，中國政府一貫尊重和維護企業合法權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，反對無視市場經濟規律、強取豪奪、損害企業正當權益的做法。

發言人表示，中方尊重企業間平等、自願、公平的商業行為。具體商業安排必須符合中國法律，包括出口技術，須經中國政府依法審批。

據外媒報導，美國總統川普2日宣布徵收對等關稅後，中國不滿高關稅「極限施壓」，表示不會批准分拆TikTok美國資產的交易，因此該交易被擱置。

字節跳動在微信公眾號發布聲明稱，公司尚在與美政府商談，未達成任何協議，雙方於很多關鍵問題上仍然存有分歧。按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。

中國駐華盛頓大使館在被問及TikTok的交易狀況時在一份聲明中表示，中國已在多個場合表明了對TikTok的立場。中國一直尊重和保護企業的合法權益，反對違反市場經濟基本原則的做法。

宣布「對等關稅」後，川普又於4日宣布，將大陸影音分享平台TikTok不賣就禁的期限，再延遲75日。美媒6日引述消息報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）向蘋果公司發出保證信，稱其應按照上述延期決定行事，蘋果因此未將該應用程式下架。

據了解，邦迪在致蘋果公司的一封信中表示，該公司應按照特朗普針對字節跳動旗下TikTok延長的最後期限行事，不會因保留該平台在App Store而受到懲罰。收到邦迪的保證後，蘋果公司將把TikTok在其應用程式商店中保留至少75天。