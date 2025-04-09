超徵5283億全用在企業紓困？　張善政「金額未定」：重點是別壓縮預算

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

美國總統川普對台祭出32％重稅，全台產業界受重創，桃園市長張善政日前建議，2024年稅收超徵5283億元要用於紓困轉型等因應，台北市長蔣萬安8日也表達認同，但由於與立院國民黨團拋出普發一萬不同調，引發外界熱議。基北北桃4市市長今（9日）同台，張善政表達並沒說要將5283億元全數用光，金額還未定，重點是別壓縮到今、明年預算。

蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政9日下午4時在台北生技園區召開「基北北桃合作交流平台」會議，會後發表聯合聲明及一同受訪。

針對日前蔣萬安認同張善政要將5283億稅收超徵用於企業界緊急紓困，但與立院國民黨團普發1萬元立場不同，侯友宜、謝國樑看法為何？張善政先說明自己立場，表示建議用超徵稅款的原因，是因為知道關稅出現以後，政府今年、明年的稅收可能都不會好，如果從年度預算撥錢做紓困，勢必壓縮到今年、明年預算，「這是我們不樂見的」。

張善政指出，而「超徵稅款」是去年已徵在手上的，「但是不是5000多億元全部要用光，我並沒有這樣講，我覺得880億也好、5000多億也好，金額還是一個未定之數。」因為依照川普的算法，將64％逆差變成32％的關稅，等於一年關稅要台幣12兆元，這要用多少紓困來彌補？此金額必須要很智慧運用。

張善政認為，「我建議現在不要去講金額一定要多少錢，我們要邊做邊看，但重點精神是別壓縮到今年、明年預算，如果政府有辦法從超徵的稅款以外管道籌出經費，不要壓縮到預算，其實我們都可以支持。」

侯友宜回應，面對遇到挑戰、受困難的產業，最重要的是明確且快速補助，但錢夠不夠，很多人民與產業都認為880億元補助不夠，「那到底要多少、如何快速到位，這才是企業最關心的事，中央政府快速回應企業，讓企業損失降到最低，讓經濟能再起，這才是最重要」。

蔣萬安則說，目前行政院提出的880億，他認為應該是不夠的，因為美國接下來很可能會再針對半導體、藥品課徵關稅，所以自己昨天表達支持張善政，而接下來的相關財源，政府應該好好思考如何運用超徵的5000多億元，真正幫助受高關稅衝擊的產業、勞工。而謝國樑則未回應。