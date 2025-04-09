　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超徵5283億全用在企業紓困？　張善政「金額未定」：重點是別壓縮預算

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

美國總統川普對台祭出32％重稅，全台產業界受重創，桃園市長張善政日前建議，2024年稅收超徵5283億元要用於紓困轉型等因應，台北市長蔣萬安8日也表達認同，但由於與立院國民黨團拋出普發一萬不同調，引發外界熱議。基北北桃4市市長今（9日）同台，張善政表達並沒說要將5283億元全數用光，金額還未定，重點是別壓縮到今、明年預算。

蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政9日下午4時在台北生技園區召開「基北北桃合作交流平台」會議，會後發表聯合聲明及一同受訪。

針對日前蔣萬安認同張善政要將5283億稅收超徵用於企業界緊急紓困，但與立院國民黨團普發1萬元立場不同，侯友宜、謝國樑看法為何？張善政先說明自己立場，表示建議用超徵稅款的原因，是因為知道關稅出現以後，政府今年、明年的稅收可能都不會好，如果從年度預算撥錢做紓困，勢必壓縮到今年、明年預算，「這是我們不樂見的」。

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）

張善政指出，而「超徵稅款」是去年已徵在手上的，「但是不是5000多億元全部要用光，我並沒有這樣講，我覺得880億也好、5000多億也好，金額還是一個未定之數。」因為依照川普的算法，將64％逆差變成32％的關稅，等於一年關稅要台幣12兆元，這要用多少紓困來彌補？此金額必須要很智慧運用。

張善政認為，「我建議現在不要去講金額一定要多少錢，我們要邊做邊看，但重點精神是別壓縮到今年、明年預算，如果政府有辦法從超徵的稅款以外管道籌出經費，不要壓縮到預算，其實我們都可以支持。」

侯友宜回應，面對遇到挑戰、受困難的產業，最重要的是明確且快速補助，但錢夠不夠，很多人民與產業都認為880億元補助不夠，「那到底要多少、如何快速到位，這才是企業最關心的事，中央政府快速回應企業，讓企業損失降到最低，讓經濟能再起，這才是最重要」。

蔣萬安則說，目前行政院提出的880億，他認為應該是不夠的，因為美國接下來很可能會再針對半導體、藥品課徵關稅，所以自己昨天表達支持張善政，而接下來的相關財源，政府應該好好思考如何運用超徵的5000多億元，真正幫助受高關稅衝擊的產業、勞工。而謝國樑則未回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TikTok「不賣就禁」再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪
快訊／陳怡君挫咧等！羈押出來恐串供　士檢今聲請延押
張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌
創意私房驚見北市警察會員！　超變態偷拍手法曝
搞錯人了！徐巧芯踢爆還有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員
尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

搞錯人了！徐巧芯踢爆外交部有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員

超徵5283億全用在企業紓困？　張善政「金額未定」：重點是別壓縮預算

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

「要求陸配補喪失原籍證明」移民署認思慮不周　民眾黨團要求檢討

關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

盼賴清德「別濫用對等零關稅」　張善政憂：非輸美產業恐受影響

多起綠黨工涉共諜案　民進黨研議一招防範

快訊／確定了！瞄準2026藍白合　彰化政2代接民眾黨主委　

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

搞錯人了！徐巧芯踢爆外交部有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員

超徵5283億全用在企業紓困？　張善政「金額未定」：重點是別壓縮預算

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

「要求陸配補喪失原籍證明」移民署認思慮不周　民眾黨團要求檢討

關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

盼賴清德「別濫用對等零關稅」　張善政憂：非輸美產業恐受影響

多起綠黨工涉共諜案　民進黨研議一招防範

快訊／確定了！瞄準2026藍白合　彰化政2代接民眾黨主委　

世博試營運TECH WORLD台灣館是熱門館　今天媒體與參展商到訪

西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間：平等對話合作共贏

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

快訊／議員陳怡君挫咧等！涉貪羈押出來恐串供　士檢今聲請延押

公屋鐵門被綁「神祕黑繩」　港男發文求助：我想平安過日子

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

政治熱門新聞

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

傳彰化藍營政二代將接民眾黨主委　國民黨部說話了

賴清德：投資「脫中入北」得以布局全球　利用地緣政治變動轉危為安

即／確定了！彰化政2代接民眾黨主委　

賴清德指5策略布局「已獲美方善意評價」　掌握變動發展台灣

民進黨否認癱瘓國會　酸國民黨可暴力清場

快訊／北捷啟動慢速巡軌

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

LIVE／美對台對等關稅今生效！　基北北桃4首長合體共商對策

「賴清德零關稅屁話」　蔡正元揭2大重點：開放陸客免簽

基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

美媒爆台灣砸590萬拉攏蓬佩奧翻車是假的！　AFCL查源頭是假網站

趙少康喊停止對美投資、爭取中國市場　綠委：要陪中國被課104%？

李國基4度酒駕拒測　遭罰72萬未繳

更多熱門

相關新聞

TikTok出售令再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪奪

TikTok出售令再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪奪

美方發佈TikTok延期行政令，延期75天，暫不實施美相關法律。大陸商務部發言人今（9）日發出最新回應，痛批美國違背市場原則，「反對無視市場經濟規律、強取豪奪、損害企業正當權益的做法。」

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

張善政：促成美方讓步「關稅絕對不是關鍵」

張善政：促成美方讓步「關稅絕對不是關鍵」

工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

證交所放利多　上市公司啟動庫藏股且執行率佳公司治理評鑑加分

證交所放利多　上市公司啟動庫藏股且執行率佳公司治理評鑑加分

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安侯友宜張善政謝國樑超徵稅收對等關稅美國川普

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面