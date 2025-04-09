談判之路非常艱辛　張善政：促成美方讓步「關稅絕對不是關鍵」

▲張善政今天下午出席北北基桃首長會議時表示，針對美國政府提高關稅，支持中央對美展開談判，勿濫用零關稅工具等建議。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

北北基桃四市首長今（9）日下午在台北生技園區召開會議，針對美國關稅議題進行因應作為討論。桃園市長張善政指出，近期桃園不少在地產業對中央提出雙邊完全零關稅作為感到憂心，因可能衝擊原先非輸美為主產業，「零關稅工具」不能濫用，如遇到需輸入美國產品，政府應做好食安把關工作，桃園市府支持中央對美展開談判，也期盼能照顧到各個面向，兼顧人民福利。

今日北北基桃四首長會議，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政與市府團隊等均一同出席會議。

張善政致詞時表示，川普政府宣布關稅政策後，全世界都非常不安，其用意表面上是想平衡美國與各國貿易逆差，深層背後的目的也很清楚，要把台積電這類製造業拉到美國去，但是美國社會、國情與製造業疏離很久，製造業想要拉回美國能不能成功，則需要一段時間證明。

▲北北基桃四首長會議今天下午在台北生技園區召開，四位首長共同出席。（圖／市府新聞處提供）

張善政認為，台灣是輸美無敵大國，首要做的是協助受到影響輸美企業，或許有些產業並不是以輸美為主，但要避免在這波受到傷害。目前政府端出來的策略是雙邊零關稅，其基本意義是對美國釋出談判善意，但這幾天，已經收到很多來自桃園產業界表達對零關稅的顧慮。

首先，假使零關稅真的能夠實現，原來並不是以輸出美國為主的產業也會受到影響。以桃園為例，桃園是台灣汽車生產重鎮，福特、裕隆、中華汽車都在桃園，假使進口零關稅，可以想見的是汽車產業受到非常大的衝擊。

此外，因為零關稅擴大，輸入美國很多的貨品，過去國人曾經擔心過萊克多巴胺食品、基改的食品，有可能這一波也一起引進台灣，藉此機會呼籲，即便將來關稅調降與否要經過談判，中央、衛福部、農業部都應為國民健康嚴格把關，與關稅議題絕對脫鉤。

張善政也提到，以零關稅的精神去談判是釋出善意的表現，但他個人猜測，未來如果真的進入談判，能夠促成美國對我方釋放有利條件讓步的，關稅絕對不是關鍵，一定是要台灣在美國做更多的製造業投資。因此期盼政府一方面釋出對等零關稅的善意，二方面，考量零關稅副作用，以免造成更多的產業受到傷害。

張善政強調，未來的路還非常艱辛，談判的路非常難走，期盼透過今日北北基桃首長會商，支持政府未來與美方談判，市府團隊在地方看到的問題，也會如實反映給政府，提醒中央在談判時，注意且照顧到某些可能原來沒有想到的面向，讓談判成果更兼顧到人民福利。