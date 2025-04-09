中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間：平等對話合作共贏

▲大陸官方今發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，痛批美方錯上加錯，但呼籲中美要平等對話。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院新聞辦今天（4月9日）發佈2萬多字《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明瞭中方對相關問題的政策立場。官媒《央視》也重點梳理白皮書內容，指稱「美方近期對華限制措施是錯上加錯！」但中方始終認為，中美經貿關係的本質是「互利共贏」，大國之間出現分歧摩擦都是正常，必須彼此尊重利益核心，才能有效對話協商，找到妥協解決問題的辦法。

《央視》報導今日梳理引述白皮書精華重點，首先指出中國是世界上最大的發展中國家，也是對世界經濟增長年均貢獻率最高的國家。美國是世界上最大的發達國家，經濟體量全球第一。中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。

報導也指出，中美兩國建交46年以來，雙邊經貿關係持續發展。中美經貿合作領域不斷拓寬、水平不斷提高，為兩國經濟社會發展、人民福祉提升作出重要貢獻。「但是，近年來美單邊主義、保護主義抬頭、嚴重干擾中美正常經貿合作。」

報導強調，美方近期先後發佈「美國第一」貿易、投資政策備忘錄和「美國第一」貿易政策報告執行摘要，對中國產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對中國加徵關稅、徵收「對等關稅」並威脅進一步加徵關稅，還針對中國海事、物流和造船業提出征收港口費等301調查限制措施。

報導強調，「這些以關稅等為威脅、要挾的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係產生嚴重影響。中方已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。」

報導重申，「中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。」作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥協解決問題的辦法。

《中新網》也梳理白皮書十句經典話語，首先談及「中美經貿關係的本質是互利共贏。」「中美兩國間擁有廣泛共同 利益和廣闊合作空間，維 護中美經貿關係穩定發 展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟發展。」

倘若中美若不相向而行，白皮書指出，「事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。」「通過『扣帽』『貼標籤』搞限制，只會妨礙合作，最後也不會得到想要的結果。」「美方加徵所謂『對等關稅』損人害己」。

針對中美矛盾，白皮書指出，「作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要 尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。」

對於中美過去錯過的機遇，白皮書指出，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。中美加強合作符合全世界的期待。」「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」「中美各自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅。」

最後，中美終究要對話，白皮書指出「希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指 明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。」