基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

記者崔至雲、袁茵／台北報導

美國政府近期針對我國特定產品提出高達32%的關稅政策，基北北桃4市今（9日）透過合作交流平台，針對產業、勞動與財政三大面向展開會議，會後4市發共同聲明指出，未來4市將輪流舉辦美國商品採購會、進行利息補貼及延稅申請，同時呼籲中央儘速檢討稅制啟動跨部會協調，加速審議與落地執行。

▲謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政出席「基北北桃合作交流平台」美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）



對於今日會議的共識，基北北桃四市指出，產業外銷受阻，國際訂單流失風險上升，部分產業面臨訂單取消與轉單壓力，特別是對美出口高度依賴的企業首當其衝；勞動市場受壓，無薪假與裁員風險浮現，勞工朋友正站在衝擊第一線，企業缺訂單缺資金，勞工朋友人心惶惶；地方政府迎難而上，需中央資源快速對接，關稅談判與國稅稅收分配皆屬中央權限，但影響所及，包括人民生計等等，都是地方政府的首要關心事項，大家迎難而上，更期待中央政府釋放資源，和地方政府攜手合作。

基北北桃也宣布，4市已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進，包含共享產業與勞動監測資訊，四市即刻啟動大量解雇、無薪假，或失業變化的資料共享，做為政策調整預警。

建立跨區就業服務平台，打破行政疆界，協助勞工在基北北桃跨市快速轉職，維持就業穩定；推動物價及經濟監控機制，共同建立物價穩定工作群組，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號。強化海外市場拓展合作，協調四市資源，合辦海外拓銷、商品展示與產業招商活動。

另外，四市也會輪流舉辦美國商品採購會，四市邀請美方參與、協助有需求者擴大對美採購；利息補貼及延稅申請，四市會積極承擔，積極思考權限內的減費減租措施，現行可提供信保貸款利息補貼及地方稅可申請延稅或分期繳納。

4市也向中央呼籲，應啟動中長期支持，面對勞動面向應穩定就業、強化應變機制；財政面向應檢討稅制、減輕企業負擔，呼籲中央儘速檢討稅制，研議降稅、延稅、分期繳納等具體措施，協助企業渡過短期資金壓力，特別針對營所稅、綜所稅等國稅項目，啟動跨部會協調，加速審議與落地執行。